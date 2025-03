Ουκρανικά drones έπληξαν τη ρωσική αεροπορική βάση Ένγκελς - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Βίντεο την αυθεντικότητα των οποίων επιβεβαίωσε το Reuters rέδειξαν μια τεράστια έκρηξη να εξαπλώνεται από τη βάση καταστρέφοντας αγροικίες που βρίσκονταν εκεί κοντά. Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε ότι μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 132 ουκρανικά drones στον εναέριο χώρο διαφόρων περιφερειών κατά τη διάρκεια της νύχτας.

BREAKING: Ukraine launched a drone strike on ammunition depots at Russia’s Engels strategic bomber base, triggering a massive explosion and fire about 700 km from the front lines.

Άλλα επαληθευμένα βίντεο δείχνουν μια τεράστια στήλη καπνού να υψώνεται στον νυχτερινό ουρανό και μια μεγάλη πυρκαγιά.

Η βάση στο Ένγκελς, που είχε κατασκευαστεί την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης, φιλοξενεί ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά Tupolev Tu-160, ανεπίσημα γνωστά ως Λευκοί Κύκνοι.

Ο Ρομάν Μπουσάργκιν, ο περιφερειάρχης του Σαράτοφ, δήλωσε πως ένα ουκρανικό drone επιτέθηκε στην πόλη Ένγκελς με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά σε αεροπορική βάση και πως οι κάτοικοι γειτονικών κοινοτήτων έχουν απομακρυνθεί. Δεν αναφέρθηκε ειδικά στη βάση Ένγκελς η οποία όμως είναι η κύρια βάση στην περιοχή.

Russian Telegram channels report the largest drone attack on Russian Engels and Saratov, according to the local governor.

It is reported that evacuation was announced in the area of the local airfield (it hosts Russian strategic bombers that attack Ukraine). pic.twitter.com/SyqnzQQ4tH

