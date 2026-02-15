Ουκρανικά drones έπληξαν το λιμάνι Ταμάν - Οι Ρώσοι κατέλαβαν χωριό κοντά στη Ζαπορίζια - Real.gr

Το λιμάνι Ταμάν στη Ρωσία επλήγη από μία επίθεση ουκρανικών drones που προκάλεσε καταστροφές στις υποδομές του, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιφέρειας.

Ο Βενιαμίν Κοντράτιεφ δήλωσε επίσης, ότι από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για θύματα ή το εύρος των υλικών ζημιών.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις του κατέλαβαν το χωριό Τσβίτκοβε στην περιοχή της Ζαπορίζια που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της Ουκρανίας, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η Ρωσία ελέγχει περίπου το 75% της αναφερόμενης περιοχής, ενώ οι γραμμές μάχης έχουν παραμείνει σταθερές σε μεγάλο βαθμό από το 2022, μέχρι την πρόσφατη προώθηση των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων.