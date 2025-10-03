Quantcast
Ουκρανικά drones προσπάθησαν να επιτεθούν σε βιομηχανικό στόχο στη ρωσική πόλη Ορσκ - Real.gr
13:46, 03/10/2025
Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) προσπάθησαν να επιτεθούν σε μη κατονομαζόμενη βιομηχανική εγκατάσταση στη ρωσική πόλη Ορσκ κοντά στα σύνορα με το Καζακστάν, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιφέρειας Όρενμπουργκ.

Ο κυβερνήτης Γεβγκένι Σολντσέφ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν θύματα στη μονάδα και ότι η λειτουργία της συνεχίζεται, αν και πρόσθεσε ότι ομάδες εκτάκτων περιστατικών εργάζονται στο σημείο.

Σε βίντεο, η αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει διασταυρωθεί και το οποίο αναρτήθηκε στο Telegram, φαίνεται ένα αντικείμενο να συντρίβεται σε εγκατάσταση η οποία ταυτοποιήθηκε ως το διυλιστήριο πετρελαίου Orsknefteorgsintez στο Ορσκ.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της κατά ρωσικών διυλιστηρίων τους δύο τελευταίους μήνες σε μια προσπάθεια να διαταράξει την τροφοδοσία πετρελαίου και να στερήσει χρηματοδότηση από τη Μόσχα.

