Ουκρανικά drones έπληξαν τη Μόσχα - Ένας τραυματίας - BINTEO

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε πως ουκρανικό drone καταστράφηκε στον αέρα πάνω από την περιοχή Οντιντσόβο και πως άλλα δύο συνετρίβησαν στη Μόσχα, σύμφωνα με το TASS.

Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από έκρηξη σε ένα κτίριο, ανέφερε το TASS, επικαλούμενο της υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης.

Το διεθνές αεροδρόμιο Βνούκοβο της ρωσικής πρωτεύουσας ανέστειλε για λίγο τη λειτουργία του η οποία έχει πλέον αποκατασταθεί.

