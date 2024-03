Ουκρανικά πλήγματα με drones σε ρωσική πόλη κοντά σε βάση βομβαρδιστικών - BINTEO

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις λένε πως έχουν αποκρούσει επανειλημμένα ουκρανικές επιθέσεις με UAVs στη Σαράταφ, όπου βρίσκεται η αεροπορική βάση Ένγκελς-2. Από αυτή την τελευταία απογειώνονται συχνά στρατηγικά βομβαρδιστικά που συμμετέχουν σε βομβαρδισμούς στην ουκρανική επικράτεια.

Δεν είναι σαφές αν κάποιο από τα UAVs πέτυχε τον στόχο. Γενικά, η ρωσική πλευρά τείνει να ανακοινώνει μόνο τις επιτυχίες της αντιαεροπορικής της άμυνας.

Russian Telegram channels report powerful explosions in Engels, Russia. The airbase of Russian Aerospace Forces is located there. Tu-95 and Tu-22 that Russia used to launch missile attacks on Ukraine, are based on that airfield. pic.twitter.com/zn2DETRxba