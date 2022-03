Oυκρανικές Αρχές: Σκοτώθηκαν 500 κάτοικοι στο Χάρκοβο από την αρχή της ρωσικής εισβολής - 20.000 άμαχοι από τη Μαριούπολη έχουν φύγει με ΙΧ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters

Οι κάτοικοι της Μαριούπολης, μια πόλη λιμάνι στην Αζοφική θάλασσα, παραμένουν εγκλωβισμένοι λόγω των ρωσικών βομβαρδισμών που συνεχίζονται εδώ και δύο εβδομάδες, ενώ δεν έχουν τρεχούμενο νερό, ηλεκτροδότηση και θέρμανση.

Τουλάχιστον 200.000 έχουν άμεση ανάγκη να απομακρυνθούν, σύμφωνα με εκτιμήσεις Ουκρανών αξιωματούχων νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

