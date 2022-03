Oυκρανικές Αρχές: Τουλάχιστον 10 νεκροί σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στη Σούμι

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa

Σκοτώθηκαν επίσης τέσσερις ουκρανοί στρατιωτικοί σε αυτή που ο κ. Ζιβίτσκι αποκάλεσε «άνιση μάχη με τον ρωσικό στρατό».

Οι πληροφορίες που έδωσε ο τοπικός αξιωματούχος είναι αδύνατον να επιβεβαιωθούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Στο μεταξύ, ο ουκρανός υπουργός Υποδομών Ολεξάντρ Κουμπράκοφ υπολόγισε ότι οι ζημίες που έχουν προκαλέσει οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αφότου προχώρησαν στην εισβολή ξεπέρασαν την Κυριακή τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Εξήγησε πως αναφέρεται κυρίως στις καταστροφές που έχουν υποστεί υποδομές όπως γέφυρες, αεροδρόμια, το σιδηροδρομικό δίκτυο κ.λπ., σύμφωνα με το σημερινό φύλο της εφημερίδας Ουκράινσκα Πράβντα. Πρόσθεσε πως οι κατεστραμμένες υποδομές μπορούν να αποκατασταθούν σε δύο χρόνια και ότι η χώρα λογαριάζει στην διεθνή βοήθεια για την ανοικοδόμησή της.

The head of the #Sumy Regional State Administration, Dmytro Zhyvitsky, reports that #Russian planes dropped bombs on residential areas of the city.

There are dead and wounded, including children. pic.twitter.com/9YaKRvACsH