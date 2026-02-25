Ουκρανική επίθεση με drones σε ρωσικό εργοστάσιο - Τέσσερις νεκροί - Real.gr

Επίθεση ουκρανικών drone σε εργοστάσιο αζωτούχων λιπασμάτων στη ρωσική περιοχή του Σμολένσκ προκάλεσε τέσσερις νεκρούς και δέκα τραυματίες, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Βασίλι Ανόχιν.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη Bασίλι Ανόχιν, «η μαζική επίθεση με drone» έπληξε την νύκτα εργοστάσιο παραγωγής «αζωτούχων λιπασμάτων» σε περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση 80 χιλιομέτρων ανατολικά του Σμολένσκ και προκάλεσε πυρκαγιά στην βιομηχανική μονάδα.

Το εργοστάσιο παρήγαγε το 2024 2 εκατομμύρια τόνους λιπασμάτων και κατασκευάζει επίσης και «βιομηχανικά προϊόντα».

Απαντώντας στους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο ουκρανικό έδαφος, ο ουκρανικός στρατός πραγματοποιεί συστηματικά επιθέσεις κατά ρωσικών βιομηχανικών στόχων.