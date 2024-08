Ουκρανική επέλαση στη Ρωσία: «Ελέγχουμε πάνω από 100 οικισμούς στο Κουρσκ», λέει το Κίεβο

«Μέχρι σήμερα, έχουμε πάρει τον έλεγχο 1.294 τετραγωνικών χιλιομέτρων εδάφους και 100 οικισμών», δήλωσε ο Ολεσκάντρ Σίρσκιι στη διάρκεια ενός φόρουμ στο Κίεβο. «Πεντακόσια ενενήντα τέσσερα μέλη των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων έχουν αιχμαλωτισθεί στη ζώνη αυτή», πρόσθεσε.

Troops strike checkpoint at Belgorod, southeast of Kursk https://t.co/QsnBETem4A

Ο Ζελένσκι αρνείται πως η επιχείρηση στο Κουρσκ εκτροχίασε ενδεχόμενες συνομιλίες για την ενέργεια

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι διέψευσε πληροφορία των μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με την οποία η επιδρομή της Ουκρανίας στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ εκτροχίασε συνομιλίες στο Κατάρ που είχαν στόχο να σταματήσουν οι ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές.

Η Washington Post είχε αναφέρει νωρίτερα αυτό το μήνα ότι η Ουκρανία και η Ρωσία ήταν έτοιμες να στείλουν αυτό το μήνα αντιπροσωπείες στο Κατάρ για να διαπραγματευθούν μια συμφωνία ορόσημο με στόχο να σταματήσουν τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές και στις δύο εμπόλεμες πλευρές.

Θα παρουσιάσει σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία στους Μπάιντεν, Χάρις και Τραμπ ο Ουκρανός πρόεδρος

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία σχεδιάζει να παρουσιάσει ένα σχέδιο για το πώς θα τερματισθεί ο πόλεμος με την Ρωσία , στους υποψήφιους για την αμερικανική προεδρία του Δημοκρατικού και Ρεπουμπλικανικού κόμματος, Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ.

Εκτός από την εισβολή στην περιφέρεια Κούρσκ της Ρωσίας, το σχέδιο, όπως είπε ο Ουκρανός ηγέτης σε συνέντευξη τύπου στο Κίεβο, περιλαμβάνει περισσότερα βήματα στο διπλωματικό και οικονομικό μέτωπο. Είπε επίσης ότι θα παρουσιάσει το σχέδιο στον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε επίσης ότι ο πόλεμος με την Ρωσία θα τελειώσει τελικά μέσω διαλόγου, αλλά το Κίεβο πρέπει να είναι σε ισχυρή θέση, σε μια σύνοδο κορυφής που ελπίζει να πραγματοποιηθεί αυτό το έτος, για να προωθήσει το δικό του όραμα για την ειρήνη.

Ukrainian Troops Try to Enter the Russian City of Belgorod, There Are Repeated Drone Attacks https://t.co/7wuUwfGHJx