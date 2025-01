Oυκρανική επίθεση με δεκάδες drones κατά ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων – Στόχος και πυρηνικό εργοστάσιο - BINTEO

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης που προσπάθησε να πλήξει πυρηνικό εργοστάσιο στη ρωσική περιφέρεια Σμαλένσκ, που γειτονεύει με τη Λευκορωσία, ανέφερε ο κυβερνήτης Βασίλι Ανόχιν μέσω Telegram.

Το συγκεκριμένο πυρηνικό εργοστάσιο, που έχει τη μεγαλύτερη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στη βορειοδυτική Ρωσία, συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενη το γραφείο Τύπου της μονάδας.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς αναφέρει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές.

Δεν έχει υπάρχει ως αυτό το στάδιο κανένα σχόλιο από πλευράς Ουκρανίας.

