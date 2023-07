Ουκρανική επίθεση με UAV στη Μόσχα – Ανεστάλη προσωρινά η λειτουργία του αεροδρoμίου Βνούκοβο - ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, «ένα ουκρανικό UAV καταρρίφθηκε από συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνας πάνω από το προάστιο Οντιντσόβο» της Μόσχας και «άλλα δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξουδετερώθηκαν από συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και συνετρίβησαν ακυβέρνητα» σε κτιριακό συγκρότημα.

Το διεθνές αεροδρόμιο Βνούκοβο της ρωσικής πρωτεύουσας ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του μετά την ανακοίνωση του δημάρχου Μόσχας για επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Η λειτουργία του αεροδρομίου έχει πλέον αποκατασταθεί.

