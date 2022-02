Ουκρανική κρίση: Νέες προειδοποιήσεις Μπάιντεν σε Πούτιν - Καμία «θεμελιώδης αλλαγή»

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους "θα απαντήσουν αποφασιστικά και θα επιβάλλουν σοβαρές και ταχείες επιπτώσεις στη Ρωσία", αν η τελευταία εισβάλει στην Ουκρανία, ανακοίνωσε η αμερικανική κυβέρνηση.

Ο Μπάιντεν είπε στον Πούτιν ότι οι ΗΠΑ είναι προετοιμασμένες για διπλωματία καθώς και για "άλλα σενάρια", σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

