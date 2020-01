Ουκρανική πρεσβεία: Σε βλάβη στον κινητήρα και όχι σε τρομοκρατία οφείλεται η συντριβή του Boeing - ΠΑ Ιράν: Δεν εξέπεμψε σήμα κινδύνου

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

Από την πλευρά της η ουκρανική πρεσβεία στο Ιράν ανακοίνωσε ότι η συντριβή του αεροσκάφους οφείλεται σε βλάβη στον κινητήρα του και δεν σχετίζεται με τρομοκρατία.

Επεσήμανε εξάλλου ότι 168 άνθρωποι είχαν αγοράσει εισιτήριο για την πτήση αυτή.

Προς το παρόν η Ukraine International Airlines (UIA) δεν έχει κάνει κάποια ανακοίνωση για το συμβάν, το οποίο είναι το πρώτο θανατηφόρο δυστύχημα για την εταιρεία.

"Η πυρκαγιά είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε διασώσεις (...) έχουμε 22 ασθενοφόρα και ένα ελικόπτερο στο σημείο", εξήγησε ο Πιρχοσεΐν Κουλιβάντ επικεφαλής των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων του Ιράν.

All 167 passengers and 9 crew members onboard the Boeing 737-8KV of #Ukraine International Airlines with UR-PSR register (Flight AUI752/PS752) have lost their lives in the crash of their airplane in #Shahriar, #Iran. Video shows the moment after the crash?? pic.twitter.com/iISVuDjrwy