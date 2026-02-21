Ουκρανικής κατασκευής πύραυλοι έπληξαν ρωσικό εργοστάσιο κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων - Real.gr

Quantcast
19:45, 21/02/2026
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ουκρανικής κατασκευής πύραυλοι Flamingo έπληξαν την χθεσινή νύκτα ρωσικό εργοστάσιο κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων στην Ουντμουρτία στην νότια Ρωσία, ανακοίνωσε σήμερα το ουκρανικό στρατιωτικό επιτελείο.

Το εργοστάσιο βρίσκεται στην περιοχή του Βοτίνσκ, περί τα 1.400 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα και παρήγαγε διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους και βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς.

Το ουκρανικό επιτελείο ανακοίνωσε επίσης ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν επίσης ρωσική μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου στην Σαμάρα.

