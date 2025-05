Ουκρανικό: Δεν πάει Κωνσταντινούπολη ο Ζελένσκι – Έτοιμη για «πιθανούς συμβιβασμούς» η Ρωσία - Real.gr

«Δεν υπάρχει τίποτα για μένα να κάνω στην Κωνσταντινούπολη», είπε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε από την Άγκυρα ότι θα στείλει ουκρανική αντιπροσωπεία στην Κωνσταντινούπολη με επικεφαλής τον υπουργό Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ για να έχει συνομιλίες με Ρώσους αντιπροσώπους εκεί, λέγοντας πως ο ίδιος δεν θα μεταβεί εκεί.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η εντολή της ουκρανικής αντιπροσωπείας είναι να συζητήσει μια εκεχειρία.

Πρόσθεσε πως αναμένει πληροφορίες από τις ΗΠΑ και την Τουρκία για την ώρα της συνάντησης στην Κωνσταντινούπολη.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τους Ουκρανούς Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, που βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε έτοιμος για «πιθανούς συμβιβασμούς» και να τους «συζητήσει» με Ουκρανούς αντιπροσώπους.

«Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε, να επαναλάβουμε τις διαπραγματεύσεις της Κωνσταντινούπολης. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πιθανούς συμβιβασμούς και να τους συζητήσουμε», δήλωσε ο Μεντίνσκι στη σε ρωσικό τηλεοπτικό σταθμό.

