Ουκρανικό πλήγμα σε τερματικό σταθμό πετρελαίου στη Ρωσία, ανακοίνωσε το Κίεβο - Real.gr

Ουκρανικό πλήγμα σε τερματικό σταθμό πετρελαίου στη Ρωσία, ανακοίνωσε το Κίεβο
Ουκρανικό πλήγμα σε τερματικό σταθμό πετρελαίου στη Ρωσία, ανακοίνωσε το Κίεβο

16:30, 06/10/2025
Ουκρανικό πλήγμα σε τερματικό σταθμό πετρελαίου στη Ρωσία, ανακοίνωσε το Κίεβο

Ο στρατός της Ουκρανίας δήλωσε σήμερα ότι έπληξε ένα από τα κυριότερα εργοστάσια της Ρωσίας που παράγουν εκρηκτικά για μια ευρεία γκάμα πυρομαχικών για τον στρατό της Ρωσίας καθώς και ένα τερματικό πετρελαίου στην κατεχόμενη Κριμαία που τροφοδοτεί την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας.

Οι ουκρανικές δυνάμεις ενέτειναν τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας σε στρατηγικούς ρωσικούς στόχους, ιδιαίτερα εγκαταστάσεις πετρελαίου, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε πριν από τρεισήμισι χρόνια με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 έχουν βαλτώσει.

Σε μια ανακοίνωση, το γενικό επιτελείο ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας ανέφερε πως «πολλές εκρήξεις» αναφέρθηκαν μετά το πλήγμα στο εργοστάσιο εκρηκτικών Y. M. Sverdlov στη δυτική Ρωσία, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε μετά την επίθεση στον σταθμό πετρελαίου στην πόλη Φεοντοσίγια (Θεοδοσία) της ανατολικής Κριμαίας.

Πρόσθεσε πως ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν επίσης αποθήκη πυρομαχικών στην κατεχόμενη Κριμαία.

