Ουκρανικός στρατός: Έπληξε αεροπορική στρατιωτική βάση στη Ρωσία - Real.gr

Οι ειδικές δυνάμεις του στρατού της Ουκρανίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή εναντίον του στρατιωτικού αεροδρομίου Μπορισογκλέμπσκ στην περιφέρεια Βορονέζ της Ρωσίας, πλήττοντας έναν χώρο αποθήκευσης κατευθυνόμενων βομβών και ένα εκπαιδευτικό αεροσκάφος, σύμφωνα με ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ουκρανικός στρατός πρόσθεσε ότι από τα πλήγματα ενδέχεται να υπέστησαν ζημιές και άλλα αεροσκάφη, χωρίς ωστόσο να δίνει άλλες διευκρινίσεις.

«Το αεροδρόμιο αυτό είναι η βάση των εχθρικών Su-34, S-35S και Su-30SM», ανέφερε η ανάρτηση.

On 5 July, units of the Special Operations Forces of the Armed Forces of Ukraine, in cooperation with other components of the Defence Forces, struck the Borysoglebsk airfield in Voronezh oblast as part of efforts to reduce the enemy’s capabilities to conduct air strikes. pic.twitter.com/UZxC1NXiDC

— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) July 5, 2025