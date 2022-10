Ουκρανικός πόλεμος: Ρώσοι υψώνουν λευκή σημαία και παραδίδονται σε Ουκρανούς στρατιώτες

Το συγκεκριμένο βίντεο των ουκρανικών δυνάμεων στα νότια, στην περιοχή της Χερσώναςδείχνουν Ρώσους μέσα σε τεθωρακισμένο όχημα τύπου BMP-2 να υψώνουν λευκή σημαία. Βγαίνουν από το όχημα και πέφτουν με το πρόσωπο στο έδαφος.

WATCH: Russian BMP-2 crew appears to surrender to Ukrainian forces and are taken as prisoners in the Kherson region. pic.twitter.com/xcXG8gLiQm