Ουκρανικός στρατός: Παρέλαση στην κατεστραμμένη Μαριούπολη ετοιμάζει o Πούτιν για τις 9 Μαΐου

«Η βασική αποστολή του αξιωματούχου του κ. Πούτιν είναι η προετοιμασία των τελετών της 9ης Μαΐου», αναφέρεται σε ανακοίνωση της GUR στο Telegram.

Η Μαριούπολη «θα γίνει κέντρο εορτασμών», σύμφωνα με την ανακοίνωση. «Οι κεντρικές οδικές αρτηρίες καθαρίζονται επειγόντως, τα συντρίμμια και τα πτώματα απομακρύνονται μαζί με τα βλήματα που δεν έχουν εκραγεί».

???? intelligence: deputy head of russian presidential administration has arrived to #Mariupol. He's preparing "festivities" for 9th may. ???? plans a parade in a city they destroyed.

Meanwhile #Azovstal is under heavy attack. No communication with our soldiers as of now. pic.twitter.com/UvfAi3ZBsB