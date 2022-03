Oυκρανικός στρατός: Σφοδροί βομβαρδισμοί των Ρώσων στο Χάρκοβο

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa

Οι ρωσικές δυνάμεις "κατοχής" κατέστρεψαν επίσης ένα σχολείο και ένα πολιτιστικό κέντρο στην πόλη Μερέφα, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό.

Όσον αφορά άλλες περιοχές, ο ουκρανικός στρατός ανέφερε ότι σφοδρές εκρήξεις σημειώθηκαν στην περιφέρεια της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων από τις πρώτες μέρες του πολέμου.

Ο ουκρανικός στρατός σημείωσε επίσης ότι σε μεγάλο μέρος της χώρας αντιμετωπίζονται ολοένα και περισσότερες διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και φυσικού αερίου και ότι οι ελλείψεις τροφίμων και φαρμάκων προκαλούν αυξανόμενη ανησυχία.

