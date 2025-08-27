Ουκρανοί αξιωματούχοι θα επισκεφθούν αυτή την εβδομάδα τις ΗΠΑ όπου θα έχουν συνομιλίες με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ - Real.gr

Η ημερήσια διάταξη της επίσκεψης θα επικεντρωθεί στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και τη μελλοντική διμερή συνάντηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί εντός της εβδομάδος με ουκρανική αντιπροσωπεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Bloomberg.

Στην ουκρανική αντιπροσωπεία θα συμμετέχουν ο προσωπάρχης του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Άντριι Γερμάκ και ο Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ.

Η ημερήσια διάταξη της επίσκεψης θα επικεντρωθεί στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και τη μελλοντική διμερή συνάντηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, διευκρίνισε η ίδια πηγή

Για το ότι «αυτή την εβδομάδα» θα συναντηθεί στη Νέα Υόρκη με τους «Ουκρανούς» μίλησε και ο ίδιος ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ σε συνέντευξη του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.