Ουκρανοί υπήκοοι που κρατούνταν στη Βενεζουέλα αφέθηκαν ελεύθεροι - Real.gr

Τρεις Ουκρανοί πολίτες, οι οποίοι "κρατούνταν παρανόμως" στη Βενεζουέλα, αφέθηκαν ελεύθεροι, ανακοίνωσε σήμερα ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών.

“Αυτό κατέστη δυνατό μέσω των συντονισμένων προσπαθειών Ουκρανών διπλωματών και της στήριξης των Αμερικανών και των Ευρωπαίων εταίρων μας”, έγραψε στο Χ ο Αντρίι Σιμπίχα.

Ο Σιμπίχα είπε ότι οι απελευθερωθέντες Ουκρανοί είναι ασφαλείς και βρίσκονται καθ’ οδόν για να επανενωθούν με τις οικογένειές τους.

Ο πρεσβευτής της Ουκρανίας στις ΗΠΑ φέρεται να δήλωσε νωρίτερα μέσα στο μήνα ότι Ουκρανοί υπήκοοι συγκαταλέγονται στα μέλη του πληρώματος του υπό ρωσική σημαία δεξαμενοπλοίου Bella-1, το οποίο έχουν καταλάβει οι αμερικανικές δυνάμεις.