Ουκρανοί μαχητές στο Αζοφστάλ: Θα συνεχίσουμε τη μάχη, δεν παραδινόμαστε- Βίντεο

«Δεν έχουμε πολύ χρόνο, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με σφοδρούς βομβαρδισμούς», τόνισε, απευθύνοντας έκκληση στη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει στην εκκένωση των τραυματισμένων στρατιωτών από το εργοστάσιο στη Μαριούπολη.

Οι Ουκρανοί μαχητές που έχουν οχυρωθεί εδώ και εβδομάδες στα υπόγεια της χαλυβουργίας Αζοφστάλ, τελευταίου θύλακα αντίστασης μπροστά στον ρωσικό στρατό στο λιμάνι της Μαριούπολης (νοτιοανατολικά), ανακοίνωσαν σήμερα ότι αποκλείουν το ενδεχόμενο να παραδοθούν.

«Το να παραδοθούμε δεν αποτελεί επιλογή, διότι η ζωή μας δεν ενδιαφέρει τη Ρωσία. Το να μας αφήσουν να ζήσουμε δεν τους νοιάζει», δήλωσε ο Ίλια Σαμοϊλένκο, αξιωματούχος των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών, κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής συνέντευξης τύπου.

#BREAKING 'Surrender is not an option because Russia is not interested in our lives': Ukraine forces in Mariupol's Azovstal steel works pic.twitter.com/Q1HZT9zPpb

«Οι προμήθειές μας είναι περιορισμένες. Μας απομένει νερό. Μας απομένουν πυρομαχικά. Έχουμε τα όπλα πάνω μας. Θα πολεμήσουμε έως την καλύτερη έκβαση αυτής της κατάστασης», συμπλήρωσε ο ίδιος από τα υπόγεια της βιομηχανικής εγκατάστασης.

«Εμείς, το στρατιωτικό προσωπικό της φρουράς της Μαριούπολης, γίναμε μάρτυρες των εγκλημάτων πολέμου που διέπραξε η Ρωσία, ο ρωσικός στρατός. Γίναμε μάρτυρες αυτών», συμπλήρωσε ο Σαμοϊλένκο, ο οποίος μιλούσε είτε στα ουκρανικά είτε στα αγγλικά, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου.

Ukrainian officials said all women, children and elderly civilians were evacuated from the Azovstal steel mill in Mariupol, as Moscow pushes for battlefield gains ahead of Russia’s Victory Day celebrations https://t.co/VjkFVYvNp0pic.twitter.com/ZjUP0fkYrd