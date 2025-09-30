Quantcast
Ουκρανός που καταζητείται για τις εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream κρατείται στην Πολωνία - Real.gr
real player

Ουκρανός που καταζητείται για τις εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream κρατείται στην Πολωνία

16:00, 30/09/2025
Ουκρανός που καταζητείται για τις εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream κρατείται στην Πολωνία

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ένας Πολωνός δικηγόρος που εκπροσωπεί τον Βολοντίμιρ Ζ., ο οποίος καταζητείται στη Γερμανία ως ύποπτος για ανάμιξη στις εκρήξεις στους αγωγούς αερίου Nord Stream, επιβεβαίωσε σήμερα στο πρακτορείο Ρόιτερς πως ο πελάτης του κρατείται στην Πολωνία.

Ο πολωνικός ιδιωτικός ραδιοφωνικός σταθμός RMF FM μετέδωσε πως ο άνδρας καταζητείτο βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που εξέδωσε γερμανικό δικαστήριο.

Οι εκρήξεις το 2022, τις οποίες τόσο η Μόσχα όσο και η Δύση χαρακτήρισαν πράξη δολιοφθοράς, έπληξαν σοβαρά τις ρωσικές προμήθειες αερίου της Ευρώπης, προκαλώντας μεγάλη κλιμάκωση στη σύγκρουση στην Ουκρανία και συμπιέζοντας τον ενεργειακό εφοδιασμό της ηπείρου. Κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις εκρήξεις και η Ουκρανία αρνήθηκε τυχόν ανάμειξη.

Τον Αύγουστο, η ιταλική αστυνομία συνέλαβε έναν Ουκρανό ως ύποπτο για συντονισμό των επιθέσεων.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από την πολωνική ή τη γερμανικη εισαγγελία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ποινική δίωξη στον Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη - Παραπέμφθηκε για δίκη στο αυτόφωρο

Ποινική δίωξη στον Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη - Παραπέμφθηκε για δίκη στο αυτόφωρο

14:04 29/09
Επιστολή στον Τραμπ από τις οικογένειες ομήρων: Απευθύνουν έκκληση για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Επιστολή στον Τραμπ από τις οικογένειες ομήρων: Απευθύνουν έκκληση για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

13:45 29/09
Πώς οι Τούρκοι «τορπίλισαν» την συνάντηση - Το ραντεβού που δεν έγινε

Πώς οι Τούρκοι «τορπίλισαν» την συνάντηση - Το ραντεβού που δεν έγινε

13:44 29/09
Τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων - Οι αλλαγές του 2023

Τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων - Οι αλλαγές του 2023

12:46 29/09
Με χειροπέδες ο Βασίλης Μπισμπίκης – Ο χορός με τη Δανάη Παππά στο κρητικό γλέντι

Με χειροπέδες ο Βασίλης Μπισμπίκης – Ο χορός με τη Δανάη Παππά στο κρητικό γλέντι

12:30 29/09
Μια γυναίκα και ο 6χρονος εγγονός της σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση με drones στην περιφέρεια της Μόσχας

Μια γυναίκα και ο 6χρονος εγγονός της σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση με drones στην περιφέρεια της Μόσχας

12:15 29/09
Δυστύχημα Τεμπών: Στο ακροατήριο η υπόθεση μετά τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών

Δυστύχημα Τεμπών: Στο ακροατήριο η υπόθεση μετά τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών

12:07 29/09
Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Η Αρσεναλ έχει μετατρέψει τα κόρνερ σε... πέναλτι - Έφθασε τα 36 γκολ

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Η Αρσεναλ έχει μετατρέψει τα κόρνερ σε... πέναλτι - Έφθασε τα 36 γκολ

11:08 29/09
Η Scarlett Johansson φόρεσε δερμάτινο σακάκι – Θα γίνει η νέα μας εμμονή!

Η Scarlett Johansson φόρεσε δερμάτινο σακάκι – Θα γίνει η νέα μας εμμονή!

11:00 29/09
Ανατροπή αυτοκινήτου στο Ηράκλειο – Μητέρα και δύο παιδιά οι επιβάτες

Ανατροπή αυτοκινήτου στο Ηράκλειο – Μητέρα και δύο παιδιά οι επιβάτες

10:51 29/09
Ελεονώρα Μελέτη: Η κόρη της έχει ταλέντο στο… ποδόσφαιρο

Ελεονώρα Μελέτη: Η κόρη της έχει ταλέντο στο… ποδόσφαιρο

10:30 29/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved