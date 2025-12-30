Quantcast
Ουκρανός ΥΠΕΞ: Η Μόσχα δεν έχει παρουσιάσει κανένα στοιχείο για τις υποτιθέμενες ουκρανικές επιθέσεις κατά κατοικιών του Πούτιν - Real.gr
real player

Ουκρανός ΥΠΕΞ: Η Μόσχα δεν έχει παρουσιάσει κανένα στοιχείο για τις υποτιθέμενες ουκρανικές επιθέσεις κατά κατοικιών του Πούτιν

12:30, 30/12/2025
Ουκρανός ΥΠΕΞ: Η Μόσχα δεν έχει παρουσιάσει κανένα στοιχείο για τις υποτιθέμενες ουκρανικές επιθέσεις κατά κατοικιών του Πούτιν

Η Μόσχα δεν έχει παρουσιάσει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει τον ισχυρισμό ότι οι ουκρανικές δυνάμεις «πραγματοποίησαν επίθεση με drones κατά κατοικιών του Βλαντίμιρ Πούτιν», δηλώνει ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντριι Σιμπίχα.

«Σχεδόν μία ημέρα έχει περάσει και η Ρωσία δεν έχει παρουσιάσει αξιόπιστες αποδείξεις που να στηρίζουν τις κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες υποτίθεται ότι η Ουκρανία επετέθη κατά της κατοικίας του Πούτιν» στην περιοχή του Νοβγκορόντ, αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαβεβαιώνοντας ότι «καμία επίθεση αυτού του είδους δεν έχει συμβεί».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved