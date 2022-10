Ουκρανός αξιωματούχος: Άχρηστα τα Bayraktar - Καταρρίφθηκαν από τους Ρώσους μέσα σε μία εβδομάδα

Ο Πασίνσκι προέβη στην συγκεκριμένη αποκάλυψη σε συνέντευξη με τους Ρώσους φαρσέρ Βόβαν και Λέξους, πιστεύοντας ότι μιλούσε με τον πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στη Μόσχα Μάικλ ΜακΦόλ.

Ειδικότερα, ο Πασίνσκι δήλωσε, ότι η όλη υπόθεση με τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη Bayraktar έχει να κάνει περισσότερο «με δημόσιες σχέσεις και διαφθορά παρά με τη μαχητική χρήση», αναγνωρίζοντας ότι καταρρίφθηκαν από τους Ρώσους μέσα σε… μία εβδομάδα. Ο λόγος είναι η απόλυτη ευαλωτότητά τους στα συστήματα αεράμυνας.

Russian pranksters Vovan and Lexus have pranked yet another Ukrainian official. This time, they got Sergey Pashinsky, chairman of the Committee on National Security and Defense Council, to thrash Bayraktar TB2 drones.

"In Bayraktar there's more PR & corruption than combat use". pic.twitter.com/MzhIG9Ei9T