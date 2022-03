Oυκρανός αξιωματούχος: Η απομάκρυνση των αμάχων από τη Σούμι θα συνεχιστεί σήμερα - Έφυγαν περίπου 5.000

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Οι πρώτοι άμαχοι που απομακρύνθηκαν μέσω των λεγόμενων ανθρωπιστικών διαδρόμων από την Σούμι, 350 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Κιέβου, έφθασαν «με ασφάλεια» σε κεντρική περιοχή της χώρας, ανακοίνωσε χθες Τρίτη ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της ουκρανικής προεδρίας.

«Καλή είδηση, οι άμαχοι απομακρύνθηκαν από τη Σούμι. Η πρώτη οχηματοπομπή 22 λεωφορείων έφθασε στην (πόλη) Πολτάβα», νοτιοανατολικά του Κιέβου, ενημέρωσε ο Κιρίλο Τιμοσένκο μέσω Telegram.

The train with the evacuated residents of #Sumy left for #Lviv. pic.twitter.com/VA36GfETTj