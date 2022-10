Ουκρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ: Κράτος τρομοκράτης η Ρωσία

Με το σχέδιο ψηφίσματος αυτού, που ενδέχεται να τεθεί σε ψηφοφορία αύριο Τετάρτη, οι Δυτικοί ελπίζουν να δείξουν πως η Ρωσία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν είναι απομονωμένη στη διεθνή σκηνή.

Ωστόσο ήταν τα χθεσινά πυραυλικά πλήγματα αυτά που κυριάρχησαν στη συζήτηση και οι δύο εμπόλεμες χώρες διασταύρωσαν τα ξίφη και στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης.

«Η Ρωσία απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι είναι κράτος τρομοκράτης και χρειάζεται αποτροπή με τον πιο σθεναρό τρόπο», έκρινε ο ουκρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ, ο Σερχίι Κισλίτσα.

Ukraine Ambassador at UN: “A trail of blood is left behind the Russian delegation when it enters the general assembly. And the hall is filled up with the smell of smoldering human flesh”pic.twitter.com/dbrRZU4b9e