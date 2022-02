Ουκρανός ΥΠΕΞ: «H Ρωσία θα πληρώσει για όσα κάνει- Δεν θα δώσουμε ούτε μέτρο από το έδαφός μας» - Bίντεο

Σε έκτακτες δηλώσεις για την κατάσταση που επικρατεί στην Ουκρανία προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, λίγο μετά την επιβεβαίωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία.

«Μέχρι να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, θα συνεχίσουμε να δίνουμε μάχη. Αυτός ο πόλεμος είναι ο πόλεμος του λαού. Δεν θα υποκύψουμε, δεν θα δώσουμε ούτε μέτρο από το έδαφός μας. Πάμε να ακούσουμε τι έχει να πει η Ρωσία και τι πιστεύουμε εμείς για αυτά. Αν η Ρωσία με εντολή Πούτιν χρησιμοποιήσει πυρηνικά κατά της Ουκρανίας θα είναι καταστροφή για τον κόσμο. Η απόφαση Πούτιν να θέσει σε συναγερμό τις δυνάμεις για τα πυρηνικά, ήρθε λίγο μετά την ανακοίνωση για τις συνομιλίες των δύο πλευρών. Νομίζει ότι έτσι θα πιέσει, αλλά δεν θα υποκύψουμε. Η Ρωσία θα πληρώσει για όσα κάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σε ανακοίνωσή της η ουκρανική προεδρία τόνισε ότι η Ουκρανία θα συγκροτήσει μια λεγεώνα ξένων για να πολεμήσει τους Ρώσους. «Όλοι οι ξένοι υπήκοοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην αντίσταση έναντι των Ρώσων εισβολέων και να προστατεύσουν την παγκόσμια ασφάλεια καλούνται από τις ουκρανικές αρχές να ενταχθούν στις δυνάμεις άμυνας», αναφέρεται στην ανακοίνωση, όπου διευκρινίζεται πως μια ειδική μονάδα θα συγκροτηθεί υπό το όνομα «Διεθνής Λεγεώνα». Οι εθελοντές καλούνται να μεταβούν στις πρεσβείες της Ουκρανίας στις χώρες τους.

Foreigners willing to defend Ukraine and world order as part of the International Legion of Territorial Defense of Ukraine, I invite you to contact foreign diplomatic missions of Ukraine in your respective countries. Together we defeated Hitler, and we will defeat Putin, too. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2022

Στο μεταξύ, η πρεσβεία της Ουκρανίας στην Άγκυρα μοιράστηκε βίντεο, το οποίο δείχνει τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, Bayraktar TB2 SIHA, να επιτίθενται σε ρωσικό στρατιωτικό κομβόι.

Gülleri seven dikenlerine de katlan?r. Rus isgalciler de su an #Bayraktar TB2 SIHA’lar?na katlanmak zorundalar. #StandWithUkrainepic.twitter.com/LOdn1tGxhu — Ukraine in Turkey (@UKRinTR) February 27, 2022

Μάχη για το Κίεβο

Νωρίτερα, σειρά εκρήξεων ακούστηκαν δυτικά του κέντρου της ουκρανικής πρωτεύουσας, μερικά λεπτά αφότου ήχησαν οι σειρήνες, όπως μετέδωσε ανταποκριτής του Reuters.

Ουκρανικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για εκρήξεις και ανταλλαγή πυροβολισμών σε έναν γειτονικό δήμο.

Σύμφωνα με τον ουκρανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Segodnya.ua, μια γέφυρα ανατινάχθηκε κοντά στην πόλη Μπούκα, δυτικά του Κιέβου. Δεν είναι σαφές αν βομβαρδίστηκε από ρωσικά στρατεύματα ή αν καταστράφηκε από την ουκρανική πλευρά.

Video of Ukranian Soldiers, in a good mood, with some very large anti tank weaponry. #Ukraine#UkraineUnderAttack#UkraineRussiaWarpic.twitter.com/QP9MARR87p — Ukraine News Now (@NewUkraineNews) February 26, 2022

Ο Άντον Χερασένκο, σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας, είπε πως μάχες διεξάγονται στην Μπούκα με τις ρωσικές δυνάμεις που προσπαθούν να προωθηθούν προς το Κίεβο.

BREAKING: If you live in #Kharkiv please seek shelter immediately and follow your local authorities instructions. Russian troops entered the city. #UkraineRussiaWarpic.twitter.com/yfrFLdbzeO — JERRY QUINONEZ (@Jerryqm18) February 27, 2022

Το μεσημέρι της Κυριακής η νέα επίθεση των ρωσικών στρατευμάτων επιχειρήθηκε στην περιοχή Ίρπεν, στα περίχωρα του Κιέβου, την οποία, όμως, όπως λένε ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, κατάφεραν να αποκρούσουν οι Ουκρανοί.

Την ίδια ώρα το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας εκτίμησε σε 4.300 τους Ρώσους στρατιώτες που έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την ίδια πηγή η Ρωσία έχει χάσει 146 τανκς, 27 αεροσκάφη και 25 ελικόπτερα.

Από την πλευρά του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στον δικό του απολογισμό ανακοίνωε ότι έχουν καταστραφεί 975 στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία. Μεταξύ αυτών 23 κέντρα διοίκησης και επικοινωνιών, 51 ραντάρ, 31 αντιαεροπορικά συστήματα S-300, Buk M-1, Osa, 36 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, 11 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, 2 τακτικοί πύραυλοι Tochka-U, 223 τεθωρακισμένα, 39 πολλαπλούς εκτοξευτήρες, 86 μονάδες πυροβολικού και 143 οχήματα και τεχνικά μέσα.

Οδομαχίες στο Χάρκοβο

Οδομαχίες ανάμεσα στις ουκρανικές δυνάμεις και τον ρωσικό στρατό σημειώθηκαν νωρίτερα στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας όπου οι αρχές έκαναν λόγο για "διείσδυση" στρατευμάτων της Μόσχας, σύμφωνα με το AFP.

Οι μάχες ήταν σε εξέλιξη από το πρωί της Κυριακής με τεθωρακισμένα που πλέον έχουν εγκαταλειφθεί ή έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ παντού ακουγόταν ο ήχος πυροβολισμών και σποραδικών εκρήξεων στην πόλη, που είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος έρημη, με τους κατοίκους να είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους.

Βίντεο απο την έκρηξη σε αγωγό φυσικού αέριου στο Χάρκοβο

The footage shows a gas pipeline on fire in Kharkiv after a Russian attack. Video: State Special Communications Service of Ukraine pic.twitter.com/owuSoKqoFA — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 27, 2022

Ουκρανός υπουργός Αμυνας: «72 ώρες αντίστασης, μη φοβάστε τη Ρωσία»

Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας έστειλε το δικό του μήνυμα στους πολίτες αλλά και στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας που συνεχίζουν να αμύνονται σθεναρά στην επίθεση των Ρώσων. «72 ώρες αντίστασης! Ο κόσμος δεν το πίστευε. Ο κόσμος αμφέβαλλε. Αλλά δεν σταθήκαμε απλά, συνεχίζουμε με αυτοπεποίθηση να πολεμάμε με τον Ρώσο κατακτητή! Δείξαμε στον κόσμο – Μη φοβάστε τη Ρωσία, να είσαι δυνατός και να τον απωθήσεις! Η υποστήριξη της Ουκρανίας πρέπει να είναι πιο δυνατή! Η ασφάλειά σας εξαρτάται από εμάς!», ανέφερε ο Ολέξι Ρέζνικοφ.

72 hours of resistance! The world didn’t believe. The world doubted. But we did not just stand, we confidently continue to fight with russian occupant!We showed the world - don’t be afraid ????, be strong & repel it! Support of ???? must be more stronger! Your safety depends on us! pic.twitter.com/SlHhv6tGuz — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 27, 2022

