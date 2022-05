Ουκρανός υποστράτηγος: Άρρωστος ο Πούτιν, σε εξέλιξη πραξικόπημα στη Ρωσία

Πάντα σύμφωνα με τον Ουκρανό υποστράτηγο η ήττα της Ρωσίας στην Ουκρανία, θα φέρει την απομάκρυνση του Πούτιν και τη διάλυση της Ρωσίας: «Τελικά θα φέρει αλλαγή ηγεσίας στη Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτή η διαδικασία έχει ήδη αρχίσει και κινείται προς αυτή την κατεύθυνση», είπε χαρακτηριστικά..

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, υποστήριξε ακόμη ο Μπουντάνοφ, είναι σε «πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και σωματικά είναι βαριά άρρωστος με καρκίνο και άλλες ασθένειες».

Και για να προλάβει όλους εκείνους που θα μιλήσουν για προπαγάνδα τόνισε: «Αυτή είναι η δουλειά μου, αν όχι εγώ, ποιος θα το γνώριζε αυτό;» και έσπευσε να υπενθυμίσει ότι ο ίδιος είχε εκτιμήσει σωστά ότι θα γινόταν η ρωσική εισβολή, όταν μέλη της ουκρανικής κυβέρνησης δημοσίως εξέφραζαν τον σκεπτικισμό τους για το ενδεχόμενο.

