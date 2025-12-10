Quantcast
Ουγγαρία: «Δεν θα δεχτούμε ούτε έναν μετανάστη», δηλώνει η κυβέρνηση Ορμπαν - Real.gr
real player

Ουγγαρία: «Δεν θα δεχτούμε ούτε έναν μετανάστη», δηλώνει η κυβέρνηση Ορμπαν

20:15, 10/12/2025
Ουγγαρία: «Δεν θα δεχτούμε ούτε έναν μετανάστη», δηλώνει η κυβέρνηση Ορμπαν

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός αψηφά τη νέα συμφωνία της ΕΕ για το μεταναστευτικό.

Η Ουγγαρία δεν θα εφαρμόσει τον μηχανισμό αλληλεγγύης για τη μετανάστευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα δεχτεί «ούτε έναν μετανάστη», διαμήνυσε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου στη Βουδαπέστη ο προσωπάρχης του γραφείου του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Γκεργκέλι Γκουλίας, συνεχίζοντας τη μακροχρόνια αντίθεση της ακροδεξιάς κυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν στις πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση.

Τη Δευτέρα, οι υπουργοί Εσωτερικών και Δικαιοσύνης των κρατών μελών της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία για την λεγόμενη “Δεξαμενή Αλληλεγγύης”, που περιλαμβάνει ένα σύστημα κατανομής μεταναστών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι χώρες που δεν επιθυμούν να δεχτούν πρόσφυγες μπορούν αντ’ αυτού να παράσχουν οικονομικές συνεισφορές ή υλική υποστήριξη. Το σύμφωνο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον Ιούνιο του 2026.

«Δεν θα εφαρμόσουμε το σύμφωνο για τη μετανάστευση», δήλωσε ο Γκουλίας.

Πρόσθεσε ότι η ΕΕ «δεν έχει καμία εξουσία να αποφασίζει με ποιον θα πρέπει να ζουν οι Ούγγροι» και αναφέρθηκε σε ένα δημοψήφισμα του 2016, στο οποίο οι ψηφοφόροι απέρριψαν αυτό που η κυβέρνηση χαρακτήρισε ως αναγκαστική επανεγκατάσταση μεταναστών από την ΕΕ.

Το δημοψήφισμα πραγματοποιήθηκε ένα χρόνο μετά την κορύφωση της προσφυγικής κρίσης του 2015, κατά την οποία η Ουγγαρία έστησε φράχτες από συρματόπλεγμα κατά μήκος των συνόρων της με τη Σερβία και την Κροατία για να εμποδίσει τη μετανάστευση κατά μήκος της βαλκανικής οδού.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν βρίσκεται σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και χρόνια λόγω των περιοριστικών πολιτικών ασύλου που εφαρμόζει.

Το 2024, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επέβαλε πρόστιμο στην Ουγγαρία για επανειλημμένες παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ για το άσυλο, επιβάλλοντας εφάπαξ πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ και ημερήσιο πρόστιμο 1 εκατομμυρίου ευρώ για μη συμμόρφωση. Το Δικαστήριο επικαλέστηκε την de facto διακοπή των αιτήσεων ασύλου και την παράνομη κράτηση αιτούντων άσυλο ως βασικές παραβιάσεις.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Φοινικούντα: Πώς έφτασαν οι Αρχές στις δύο συλλήψεις - Τι δήλωνε ο ανιψιός του 68χρονου

Φοινικούντα: Πώς έφτασαν οι Αρχές στις δύο συλλήψεις - Τι δήλωνε ο ανιψιός του 68χρονου

20:19 10/12
Χολαργός: Καρέ καρέ η σύλληψη του νεαρού που κατηγορείται για την επίθεση στον 14χρονο - Τι λέει ο πατέρας του

Χολαργός: Καρέ καρέ η σύλληψη του νεαρού που κατηγορείται για την επίθεση στον 14χρονο - Τι λέει ο πατέρας του

18:37 10/12
Νέες αποκαλύψεις για την «κλοπή του αιώνα» στο Λούβρο – Οι δράστες ξέφυγαν από τους αστυνομικούς για 30 δευτερόλεπτα

Νέες αποκαλύψεις για την «κλοπή του αιώνα» στο Λούβρο – Οι δράστες ξέφυγαν από τους αστυνομικούς για 30 δευτερόλεπτα

19:48 10/12
Σάκχαρο: Η απλή αλλαγή στο πρωινό που βοηθά στον έλεγχό του στη διάρκεια της ημέρας

Σάκχαρο: Η απλή αλλαγή στο πρωινό που βοηθά στον έλεγχό του στη διάρκεια της ημέρας

17:45 10/12
Έντονο κλίμα και υψηλοί τόνοι στη συζήτηση Τσιάρα με βουλευτές της ΝΔ - «Δεν βλέπω στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης»

Έντονο κλίμα και υψηλοί τόνοι στη συζήτηση Τσιάρα με βουλευτές της ΝΔ - «Δεν βλέπω στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης»

19:55 10/12
Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

17:22 10/12
Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Εύχομαι κανένας να μην πάθει αυτό που έπαθα εγώ»

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Εύχομαι κανένας να μην πάθει αυτό που έπαθα εγώ»

19:45 10/12
Πέντε ζώδια που θα πλουτίσουν μέσα στο 2026 – Προαγωγές, επενδύσεις και ξαφνικά κέρδη

Πέντε ζώδια που θα πλουτίσουν μέσα στο 2026 – Προαγωγές, επενδύσεις και ξαφνικά κέρδη

16:45 09/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved