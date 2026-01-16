Ουγγαρία: Ο Ορμπάν ενισχύει την προεκλογική του εκστρατεία κατά της Ουκρανίας με μια «εθνική διακήρυξη» κατά της χρηματοδότησης του Κιέβου από την ΕΕ - Real.gr

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν, αντιμέτωπος με μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση τον Απρίλιο, δήλωσε σήμερα ότι θα προωθήσει μια «εθνική διακήρυξη», η οποία θα επιδιώκει τη στήριξη της πολιτικής του κατά της χρηματοδότησης από την ΕΕ της γειτονικής Ουκρανίας, που έχει δεχτεί ρωσική εισβολή.

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να μη δείχνει να οδεύει προς το τέλος του και την οικονομία της Ουγγαρίας σε στασιμότητα, ο Ορμπάν έχει σχεδιάσει τις εκλογές ώστε να αποτελέσουν επιλογή ανάμεσα στον πόλεμο και στην ειρήνη, παρουσιάζοντας την Ουκρανία σαν να μην αξίζει τη στήριξη και την κυβέρνησή του σαν το μοναδικό μέσο προστασίας απέναντι στη σύγκρουση και στις συνέπειές της για την οικονομία.

Από τον περασμένο χρόνο προεκλογικές αφίσες του κόμματος Fidesz του Ορμπάν επιχειρούν να συνδέσουν τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Πέτερ Μαγιάρ με τις Βρυξέλλες και την Ουκρανία, υποδηλώνοντας ότι η ψήφος για το κόμμα του, το Tisza, ισοδυναμεί με ψήφο στα άρματα μάχης και τον πόλεμο.

Η προεκλογική εκστρατεία του Ορμπάν απευθύνεται κυρίως στους ψηφοφόρους αγροτικών περιοχών και αντανακλά παλαιότερες αντιμεταναστευτικές εκστρατείες του, καθώς οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δίνουν το Tisza να προηγείται του Fidesz στην πρόθεση ψήφου.

Λεπτομέρειες για τη «διακήρυξη» δεν έχουν γίνει γνωστές, αλλά φαίνεται ότι αυτή σχεδιάζεται σαν ένα ανεπίσημο δημοψήφισμα με τη μορφή ψηφοδελτίων που θα αποστέλλονται στους πολίτες.

«Όλοι θα λάβουν αυτή (την εθνική διακήρυξη) και θα έχουν την ευκαιρία να πουν ”Οχι” και να πουν, μαζί με την κυβέρνηση, ότι δεν θα πληρώσουμε», δήλωσε σήμερα ο Ορμπάν στο κρατικό ραδιόφωνο, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι είναι φιλοουκρανική.

Ο Ορμπάν δήλωσε, χωρίς να επικαλεστεί κανένα στοιχείο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ασκήσει πίεση στην Ουγγαρία να στείλει τους νέους της να πολεμήσουν στην Ουκρανία, «και υπάρχει δικαιολογημένος φόβος ότι οι φιλοουκρανικές δυνάμεις θα ενδώσουν στις πιέσεις των Βρυξελλών».

Ο Μαγιάρ έχει δηλώσει ότι το Tisza υποστηρίζει την ειρήνη στην Ουκρανία, απορρίπτει την ιδέα της υποχρεωτικής θητείας και δεν θα υποστηρίξει καμία κλιμάκωση στον πόλεμο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την Τετάρτη την πρότασή της να δανείσει στην Ουκρανία 90 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τον Δεκέμβριο, όταν επισφραγίστηκε το σχέδιο, η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Τσεχική Δημοκρατία συμφώνησαν, εφόσον δεν τις επηρεάζει οικονομικά.

Δημοσκόπηση τον Δεκέμβριο από την Policy Solutions και την Zavecz Research έδειξε αυξανόμενη αντίθεση στην Ουγγαρία για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας από την ΕΕ. Το 2023, το 57% ήταν υπέρ και το 41% κατά, αλλά πέρυσι μόνο το 36% ήταν υπέρ, με το 63% να είναι κατά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ