Ουγγαρία: Προβάδισμα 8 μονάδων για το αντιπολιτευόμενο κόμμα Tisza ενόψει των εκλογών του Απριλίου - Real.gr

13:45, 02/02/2026
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το κεντροδεξιό κόμμα Tisza της ουγγρικής αντιπολίτευσης διατήρησε και τον Ιανουάριο το προβάδισμα των οκτώ ποσοστιαίων μονάδων απέναντι στο κυβερνών κόμμα Fidesz του Βίκτορ Ορμπαν, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα εν όψει των βουλευτικών εκλογών της 12 Απριλίου.

Του κόμματος Tisza ηγείται ο Πέτερ Μαγιάρ, πρώην στέλεχος του ουγγρικού δημόσιου τομέα που δεσμεύθηκε ότι το κόμμα του θα καταπολεμήσει την διαφθορά, θα απελευθερώσει κονδύλια ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ από παγωμένους ευρωπαϊκούς πόρους και θα προσδέσει την Ουγγαρία στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Ο Βίκτορ Ορμπαν, σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται σε μόνιμη κόντρα με την Ευρωπαϊκή Ενωση ως προς μακρά σειρά θεμάτων, από την διαφθορά, τις δημοκρατικές αξίες και το κράτος δικαίου μέχρι την Ουκρανία, ενώ παράλληλα καλλιεργεί εγκάρδιες σχέσεις με την Ρωσία.

Η τελευταία δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 21-24 Ιανουαρίου από το Publicus Institute και δημοσιεύεται στην εφημερίδα Nepszava δείχνει ότι το 48% των αποφασισμένων ψηφοφόρων υποστηρίζουν το Tisza και το 40% το Fidesz, όπως και τον Δεκέμβριο.

Εκτός των δύο μεγάλων κομμάτων, μόνο το ακροδεξιό Mi Hazank θα ξεπεράσει το όριο του 5% των ψήφων που απαιτείται για την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση, το 63% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η Ουγγαρία βρίσκεται στον λάθος δρόμο. Το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 71% μεταξύ των συνταξιούχων, μία σημαντική δημογραφική ομάδα προς την οποία στοχεύει ο Ορμπαν προσφέροντας αύξηση των συντάξεων.

Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις πάντως δίνουν το προβάδισμα στο αντιπολιτευόμενο Tisza, έπειτα από μία τριετία οικονομικής στασιμότητας στην χώρα που πλήττεται από το μεγαλύτερο πληθωριστικό κύμα στην Ευρωπαϊκή Ενωση που ενέσκηψε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Παρά ταύτα, οι κυβερνητικές προεκλογικές αφίσες εμφανίζουν το Fidesz του Ορμπαν να προηγείται.

