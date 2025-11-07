Ούγγρος ΥΠΕΞ: Η Βουδαπέστη θα αγοράσει πυρηνικά καύσιμα και τεχνολογία από τις ΗΠΑ για την αποθήκευση εξαντλημένου καυσίμου - Real.gr

Συμφωνία για συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας θα υπογράψουν Ουγγαρία και ΗΠΑ, η οποία θα περιλαμβάνει συμφωνία για την αγορά αμερικανικού πυρηνικού καυσίμου και αμερικανικής τεχνολογίας για την αποθήκευση εξαντλημένου καυσίμου σε πυρηνικό σταθμό που έχει κατασκευαστεί από τη Ρωσία, όπως δήλωσε σήμερα ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών.

Η συμφωνία θα υπογραφεί καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προγραμματίσει να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν αργότερα σήμερα και οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν την εξάρτηση της Ουγγαρίας από το ρωσικό πετρέλαιο.

“Θα υπογράψουμε μια σημαντική διακυβερνητική συμφωνία για τη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας με τον συνάδελφό μου, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο”, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο.

Η Ουγγαρία είναι μία από τις λίγες χώρες της ΕΕ που διατηρούν στενές σχέσεις με τη Μόσχα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και είναι απρόθυμη να μειώσει την εξάρτησή της από τη ρωσική ενέργεια.

Ο Τραμπ είναι υποστηρικτής του Ορμπάν, αλλά έχει καλέσει τις ευρωπαϊκές χώρες να περιορίσουν τις ενεργειακές τους σχέσεις με τη Μόσχα και να αγοράζουν περισσότερη ενέργεια από τις ΗΠΑ.

Ο Σιγιάρτο δήλωσε ότι η Ουγγαρία θα αγοράσει αμερικανικό πυρηνικό καύσιμο για τον ρωσικής κατασκευής πυρηνικό σταθμό της στο Πακς, προκειμένου να καλύψει τις αυξανόμενες ενεργειακές της ανάγκες.

Η ρωσική Rosatom κατασκευάζει επί του παρόντος δύο νέους αντιδραστήρες στο Πακς. Το έργο επέκτασης “Πακς II”, το οποίο έχει καθυστερήσει σημαντικά, ανατέθηκε το 2014 στη Rosatom χωρίς διαγωνισμό.

“Εκτός από τη διατήρηση των υφιστάμενων σχέσεων με τους προμηθευτές, για πρώτη φορά στην ιστορία της ενέργειας της Ουγγαρίας θα αγοράσουμε επίσης αμερικανικό πυρηνικό καύσιμο”, δήλωσε ο Σιγιάρτο.

Η Ουγγαρία θα αγοράσει επίσης αμερικανική τεχνολογία που θα επιτρέπει την ασφαλή αποθήκευση εξαντλημένου πυρηνικού καυσίμου εντός του πυρηνικού σταθμού Πακς, σύμφωνα με τον Ούγγρο ΥΠΕΞ.

Η συμφωνία θα καλύπτει επίσης μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες, ανέφερε ο υπουργός.

Τον Αύγουστο, η Ουγγαρία ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με την πολωνική Synthos Green Energy, η οποία κατέχει τα δικαιώματα της τεχνολογίας της GE Vernova Hitachi για μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες στην Κεντρική Ευρώπη.