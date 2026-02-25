Ουρουγουάη: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε γεωργία και κτηνοτροφία λόγω λειψυδρίας - Real.gr

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, την οποία κήρυξε το υπουργείο Γεωργίας, έχει ισχύ 90 ημερών για την κτηνοτροφία, την παραγωγή γαλακτοκομικών και τις καλλιέργειες, πυλώνες της οικονομίας του μικρού λατινοαμερικάνικου κράτους.
Η λειψυδρία οφείλεται στην έλλειψη βροχοπτώσεων στο νότιο τμήμα της χώρας, συνόψισε το υπουργείο.
Στην περιοχή που αφορά συμπεριλαμβάνεται η πρωτεύουσα Μοντεβιδέο και η περιφέρειά της.
Οι εκτάσεις που πλήττονται ανέρχονται σε κάπου 30 εκατομμύρια στρέμματα, ενώ οι παραγωγοί είναι «1.800 ως 2.000», διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γουστάβο Γαριβότο, επικεφαλής της διεύθυνσης φυσικών πόρων στο υπουργείο.
Η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης επιτρέπει να ληφθούν μέτρα όπως η αναβολή των πληρωμών φορολογικών οφειλών.
Η Ουρουγουάη έζησε έντονη ξηρασία την περίοδο μεταξύ του 2020 και του 2023, η οποία χαρακτηρίστηκε η χειρότερη των τελευταίων 70 και πλέον ετών.
Το 2025, το βόειο κρέας ήταν το κυριότερο εξαγωγικό προϊόν της Ουρουγουάης, ακολουθούμενο από τον χαρτοπολτό, τη σόγια και τα γαλακτοκομικά.