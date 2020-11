Ουρουγουάη: Συγκλονιστικές αφηγήσεις γυναικών που βιάστηκαν και βασανίστηκαν επί χούντας - BINTEO

ΠΗΓΗ-BINTEO: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Ανήκουν σε μια ομάδα 28 πρώην φυλακισθεισών για πολιτικούς λόγους, που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη το 2011, καταγγέλλοντας περίπου 100 άνδρες, στην πλειονότητά τους στρατιωτικούς, για τα βασανιστήρια, τους βιασμούς και τη σεξουαλική βία που υπέστησαν.

Αντιμέτωπες με τη βραδυπορία της ουρουγουανής δικαιοσύνης, αποφάσισαν να απευθυνθούν στη Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία έχει προγραμματίσει μια πρώτη ακρόαση τον Μάρτιο του 2021.

Οι μηνύσεις τους φέρνουν στο φως υποθέσεις που παρέμεναν θαμμένες για χρόνια. Το 2019, το Γαλλικό Πρακτορείο άρχισε να συγκεντρώνει τις αφηγήσεις τους.

Οι δικηγόροι των στρατιωτικών που κατηγορούν δεν ανταποκρίθηκαν σε επανειλημμένα αιτήματα να παραχωρήσουν συνεντεύξεις.

VIDEO: Luz, Anahit, Ana and Ivonne were young and hopeful for a better world when Uruguay's civic-military coup d'etat struck and soldiers vented their fury on their bodies, seeing them as women who had dared to get involved in a struggle that didn't correspond to their gender pic.twitter.com/tqxwamYqvU