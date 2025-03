Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Εως και 800 δισ. ευρώ από την ΕΕ για αμυντικές δαπάνες - Real.gr

«Η Ευρώπη είναι έτοιμη να αυξήσει μαζικά τις αμυντικές δαπάνες της», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε σχέδιο για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και των στρατιωτικών ικανοτήτων της Ευρώπης ύψους έως και 800 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η πρόεδρος της Κομισιόν προτείνει την χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων για την προώθηση των επενδύσεων στον τομέα της Αμυνας.

«Αυτό θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να αυξήσουν σημαντικά τις αμυντικές τους δαπάνες χωρίς την ενεργοποίηση της διαδικασίας υπερβάλλοντος ελλείμματος», εξήγησε. Η Ευρωπαϊκή Ενωση προτείνει στα κράτη μέλη μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο για αμυντικές επενδύσεις, 150 δισεκατομμύρια ευρώ υπό μορφήν δανείων στην διάθεση κάθε κράτους μέλους για τις επενδύσεις αυτές, καθώς και την ενεργοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων, εξήγησε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Το σχέδιο για τον «επανοπλισμό της Ευρώπης» θα επιτρέψει την «άμεση» χορήγηση βοήθειας στην Ουκρανία, είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

We are living in dangerous times.

Europe‘s security is threatened in a very real way.

Today I present ReArm Europe.

A plan for a safer and more resilient Europe ↓ https://t.co/CYTytB5ZMk

