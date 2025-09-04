Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Να μετατρέψουμε την Ουκρανία σε «ατσάλινο σκαντζόχοιρο» - Real.gr

Τους τρεις στόχους της σημερινής συνόδου της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία περιέγραψε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της, στόχοι είναι η μετατροπή της Ουκρανίας σε «ατσάλινο σκατζόχοιρο», η δημιουργία πολυεθνικής ειρηνευτικής δύναμης με την υποστήριξη των ΗΠΑ και η ενίσχυση της άμυνας της Ευρώπης.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Στο Παρίσι για μια κρίσιμη συνάντηση του Συνασπισμού των Διαθέσιμων σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας.

Εργαζόμαστε πάνω σε τρεις βασικές εργασίες:

Να μετατρέψουμε την Ουκρανία σε «ατσάλινο σκαντζόχοιρο».

Να δημιουργήσουμε μια Πολυεθνική Δύναμη για την Ουκρανία, με υποστήριξη των ΗΠΑ.

Να ενισχύσουμε τη θέση της Ευρώπης στην άμυνα.

Ας προχωρήσουμε τώρα μπροστά.

