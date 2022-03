Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Έρχεται τέταρτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

«Ας μείνουμε πιστοί στις αρχές που καθοδηγούν την απάντησή μας μέχρι τώρα: Υπευθυνότητα, ενότητα, αλληλεγγύη, αποφασιστικότητα», τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν.

The way we respond today to Russia's heinous attack will determine the future of Ukraine, of our Union and of our entire continent.

Let's stay true to the principles that have guided our response so far:

Responsibility, unity, solidarity, determination.