Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Η υποστήριξη στην Ουκρανία έχει κόστος, αλλά η ελευθερία είναι ανεκτίμητη»

Μιλώντας στο Κίεβο, η φον ντερ Λάιεν επανέλαβε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι αμετακίνητη στην υποστήριξή της στην Ουκρανία, καθώς ανάμεσα στα κράτη μέλη αρχίζουν να εμφανίζονται ρωγμές για το πώς θα τιμωρηθεί περαιτέρω η Ρωσία για την εισβολή στη γειτονική της χώρα.

Οι κυρώσεις της ΕΕ στη Ρωσία έχουν εντέλει έναν βαθύ και ορατό αντίκτυπο, δήλωσε η φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξή της στο πρακτορείο Reuters, ώρες μετά τη συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ukraine’s accession process is on track.

In the meantime, we are deepening ???? ???? cooperation.

Supporting fast recovery, winter preparedness and planning reconstruction. https://t.co/wrlZ3uPtQo