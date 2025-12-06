Ουσάκοφ: «Πούτιν και Γουίτκοφ καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον» – Νέος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ και Ουκρανίας το Σάββατο - Real.gr

Εντατικές είναι οι διαβουλεύσεις για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία. Για δεύτερο συνεχόμενο εικοσιτετράωρο, η ουκρανική αντιπροσωπεία συναντάται με τους Αμερικανούς εντεταλμένους, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στη Φλόριντα χωρίς να έχουν δημοσιοποιηθεί ουσιαστικές πληροφορίες για την πορεία των συνομιλιών.

Με επικεφαλής τον Ρουστέμ Ουμέροφ, οι Ουκρανοί, συναντήθηκαν εκ νέου την Παρασκευή στο Μαϊάμι με τους Γουϊτκοφ και Κούσνερ.

Από ρωσικής πλευράς, ο Γιούρι Ουσάκοφ, που συνοδεύει τον Πούτιν στην Ινδία, εκθείασε τις σχέσεις Πούτιν με Γουίτκοφ, δηλώνοντας πως καταλαβαίνονται μεταξύ τους, και παράλληλα επαίνεσε τον Κούσνερ, ως «χρήσιμο» στις συνομιλίες.

Από την Κίνα, ο Μακρόν ξεκαθάρισε πως «δεν πρέπει να υπάρχει καχυποψία στο Ουκρανικό« και ότι «η Ευρώπη πρέπει να έχει φωνή».

Κι ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες δεν έχουν αποδώσει καρπούς στο πεδίο, οι εκατέρωθεν επιθέσεις συνεχίζονται. Ρωσικά drones έπληξαν την κεντρική Ουκρανία, με ένα 12χρονο παιδί νεκρό. Ενώ ουκρανικά πλήγματα μεγάλης εμβέλειας φέρεται να στόχευσαν ρωσικό λιμάνι και διυλιστήριο.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ για την συμβολή τους στην απελευθέρωση 7 παιδιών από την Ουκρανία, από τη ρωσική αιχμαλωσία.

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ και η Ουκρανία θα πραγματοποιήσουν την τρίτη ημέρα συνομιλιών στο Μαϊάμι το Σάββατο.

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η όποια αληθινή πρόοδος εξαρτάται από τη Ρωσία

«Οποιαδήποτε αληθινή πρόοδος» για τη σύναψη συμφωνίας ειρήνης θα εξαρτηθεί από τη βούληση της Ρωσίας, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ συνοψίζοντας όσα συζητήθηκαν την Παρασκευή ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Φλόριντα.

«Τα δυο μέρη συμφώνησαν πως οποιαδήποτε αληθινή πρόοδος για τη σύναψη συμφωνίας θα εξαρτηθεί από τη βούληση της Ρωσίας να δεσμευτεί σοβαρά σε διαρκή ειρήνη, ιδίως με μέτρα αποκλιμάκωσης και τον τερματισμό των σκοτωμών», αναφέρει ανακοίνωση που δόθηκε μετά το πέρας της δεύτερης ημέρας συναντήσεων στις ΗΠΑ, στις οποίες έλαβαν μέρος ο ειδικός απεσταλμένος της αμερικανικής προεδρίας Στιβ Γουίτκοφ και ο επικεφαλής ουκρανός διαπραγματευτής Ρουστέμ Ουμέροφ.

Οι δυο πλευρές συζήτησαν «το πλαίσιο διευθετήσεων ασφαλείας» και «τις απαραίτητες αποτρεπτικές δυνατότητες» ώστε να υπάρξει «διαρκής ειρήνη», σημείωσε η αμερικανική διπλωματία.