Όχι» από Νάνσι Πελόζι σε σύμβολα ρατσισμού στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Σε κάθαρση από σύμβολα του ρατσιστικού ιστορικού παρελθόντος των ΗΠΑ προχώρησε η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παράλληλα, περισσότερο επίκαιρη από ποτέ είναι σήμερα η εικαστική παρέμβαση που είχε κάνει, το περασμένο καλοκαίρι, σε ιστορικό πίνακα ο Άρλεν Πάρσα, σηματοδοτώντας όσους από τους παριστάμενους στην υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ ήταν ιδιοκτήτες σκλάβων.

Την περασμένη Πέμπτη, η Νάνσι Πελόζι σε επιστολή που απέστειλε στην Τσέριλ Τζόνσον -κατέχει το αξίωμα του Clerk of the House of Representatives, ανώτερο διοικητικό αξίωμα της Βουλής των Αντιπροσώπων- ζήτησε να αφαιρεθούν από το Καπιτώλιο τα πορτρέτα τεσσάρων προέδρων της Βουλής που υπηρέτησαν στις ένοπλες δυνάμεις ή στην κυβέρνηση της Συνομοσπονδίας.

Η Συλλογή των Πορτρέτων των Προέδρων της Βουλής των Αντιπροσώπων φιλοξενείται στο λόμπι των προέδρων και στην αίθουσα όπου αποσύρονται για να αναπαυθούν οι βουλευτές. Εγκαινιάστηκε με πορτρέτο του προέδρου Χένρι Κλέι που φιλοτέχνησε το 1852 ο Τζουζέπε Φανιάνι. Σε πλάκα στο λόμπι, αναφέρεται ότι η ιδέα της συλλογής συνελήφθη ως «φόρος τιμής στην αξία (των απεικονιζομένων) για το έθνος». Η Πελόζι ζήτησε να αφαιρεθούν τα πορτρέτα των Ρόμπερτ Μέρσερ Ταλιαφέρο Χάντερ, Χόουελ Κομπ, Τζέιμς Λόρενς Ορ και Τσαρλς Φρέντερικ Κρισπ ανήμερα της 19ης Ιουνίου ή Junteenth, ημέρα κατά την οποία τα νέα της χειραφέτησης των σκλάβων έφτασαν στο Τέξας, την πιο νότια τότε Πολιτεία των ΗΠΑ. «Δεν υπάρχει θέση στις ιερές αίθουσες του Κογκρέσου και σε κάθε τιμητική θέση για να τιμούμε άντρες που αντιπροσωπεύουν τη βίαιη μισαλλοδοξία και τον αποκρουστικό ρατσισμό της Συνομοσποδίας» τόνισε, στην επιστολή της, η Νάνσι Πελόζι.

Το Καπιτώλιο, στη ροτόντα του, φιλοξενεί έναν ιστορικής σημασίας για τις ΗΠΑ πίνακα: το έργο «Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας» του Τζον Τράμπαλ τιμά το έγγραφο το οποίο απελευθέρωσε το 1776 τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής - τις 13 πρώην βρετανικές αποικίες - από τη διακυβέρνηση του βρετανικού στέμματος. Ωστόσο, η έννοια της ελευθερίας ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη, καθώς η δουλεία καταργήθηκε επισήμως σχεδόν μετά από έναν αιώνα, και οι Μαύροι Αμερικανοί πολίτες υφίστανται ακόμη και σήμερα ρατσιστική βία. Για να επισημάνει αυτή την υποκρισία, ο σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ από το Σικάγο, Άλεν Πάρσα, κάλυψε με κόκκινη κουκίδα το πρόσωπο κάθε ιδιοκτήτη σκλάβων που παρίσταται στην υπογραφή της Διακήρυξης: συνολικά, 34 από τους 47 που παρίσταντο, με την μεγάλη πλειονότητα να βάζουν την υπογραφή τους στο ντοκουμέντο της εθνογένεσης των ΗΠΑ (το ιστορικά ακριβές της εικαστικής παρέμβασης του Πάρσα επιβεβαίωσε ο ιστότοπος PolitiFact, ο οποίος ειδικεύεται σε διασταύρωση πληροφοριών).

«Υπάρχει μια θεμελιώδης ειρωνεία στο ότι αυτοί οι άντρες θριαμβικά δήλωναν την ελευθερία τους από αυτό το οποίο θεωρούσαν τυραννία του Γεωργίου του 3ου (της Αγγλίας), χωρίς την παραμικρή σκέψη για τους ανθρώπους που οι ίδιοι είχαν σε αλυσίδες πολύ πιο κτηνώδεις από τους βρετανικούς φόρους του 18ου αιώνα» δήλωσε ο Πάρσα στο Hyperallergic. Για την παρέμβαση στον πίνακα που έκανε τον περασμένο Αύγουστο εμπνεύστηκε από το ότι εκείνον τον μήνα 53 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μαζικές ένοπλες επιθέσεις, και αποφάσισε να «απεικονίσει τους Ιδρυτές του Έθνους με μια οπτική που θα καθιστούσε ευκολότερη την αμφισβήτηση της κρίσης τους».

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Πάρσα έκανε άλλο ένα κολάζ με τον πίνακα, σηματοδοτώντας αυτή τη φορά με κίτρινη κουκίδα τους παριστάμενους στην υπογραφή της Διακήρυξης οι οποίοι αργότερα απελευθέρωσαν τους Μαύρους σκλάβους που είχαν στην ιδιοκτησία τους. Σε ανάρτηση των δύο παρεμβάσεών του, στον λογαριασμό του στο Twitter, ο Πάρσα έγραψε: «Ο Τόμας Τζέφερσον, που έγραψε τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, βίασε μια από τις γυναίκες που είχε στην ιδιοκτησία του. Απελευθέρωσε τα νόθα παιδιά του. Αλλά όχι τη μαμά τους.»

«Αν αναζητάμε ιστορικά πρόσωπα με τα οποία θα αντικαταστήσουμε τα αγάλματα που αποκαθηλώνονται σήμερα, θα πρέπει στα σίγουρα να εξετάσουμε ανθρώπους σαν τον Άνταμς» τόνισε ο Πάρσα, αναφερόμενος στον Τζον Άνταμς ο οποίος ως δικηγόρος έδινε μάχες στα δικαστήρια προσπαθώντας να ελευθερώσει σκλάβους. «Παρεμπιπτόντως, έχετε δει ποτέ άγαλμα κάποιου υποδουλωμένου; Εγώ όχι, κι αυτό μοιάζει να είναι πρόβλημα. Αλλά είναι κάτι που διορθώνεται».