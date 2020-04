«Οχι» από το Πεντάγωνο στη δραματική έκκληση του πλοιάρχου για εκκένωση του αεροπλανοφόρου με τουλάχιστον 100 κρούσματα κορωνοϊού

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Στην τετρασέλιδη επιστολή του προς το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού των ΗΠΑ, ο πλοίαρχος Μπρετ Κροζίερ, ο διοικητής του USS Theodore Roosevelt, αναγνωρίζει πως το αίτημα να «αποχωρήσει το μεγαλύτερο μέρος του πληρώματος ενός αμερικανικού πυρηνοκίνητου αεροπλανοφόρου εν μέσω αποστολής και να τεθεί σε απομόνωση για δύο εβδομάδες μπορεί να μοιάζει με ασυνήθιστο μέτρο», αλλά «είναι αναγκαίος κίνδυνος».

This is a HUGE and important San Diego story. The Captain of the USS Theodore Roosevelt broke command to plead for help for his nuclear aircraft carrier near Guam. 100 COVID-19 cases confirmed (likely many more) and 4,000 sailors lives are at risk. Read his letter please. pic.twitter.com/yeXEf4D2s5