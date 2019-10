«Όχι» Μπέρκοου στον Τζόνσον για νέα ψηφοφορία επί της Συμφωνίας Brexit: Προσπαθήσατε, δεν τα καταφέρατε

Πρόσθεσε ότι αποφάσισε "να μην συζητηθεί σήμερα η πρόταση", δεδομένου ότι οι κανόνες ορίζουν πως το ίδιο κείμενο δεν μπορεί να συζητείται αενάως κατά την ίδια κοινοβουλευτική περίοδο.

Σύμφωνα με τον Μπέρκοου, η κυβέρνηση θα μπορούσε πρώτα να ζητήσει από τη Βουλή να εγκρίνει τη νομοθεσία που απαιτείται για την αποχώρηση από την ΕΕ, αντί να καλέσει τους βουλευτές να ψηφίσουν με ένα "ναι" ή "όχι" τη Συμφωνία.

Όπως είπε, η βρετανική κυβέρνηση έχει ακόμη την ευκαιρία να περάσει τη συμφωνία από το κοινοβούλιο εγκαίρως ώστε να αποχωρήσει η χώρα μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.

"Today's motion is in substance the same as Saturday's motion and the House has decided the matter, today's circumstances are in substance the same as Saturday's circumstances" - Speaker says it would be "repetitive and disorderly" to vote on Brexit dealhttps://t.co/7nLQlraJ6ypic.twitter.com/rfdatG08pP