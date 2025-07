Ozzy Osbourne: Προσπάθησαν μέχρι την τελευταία στιγμή να τον σώσουν - Το «καλημέρα» στην κάμερα της κόρης του - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Μάχη δόθηκε για να κρατηθεί στη ζωή ο Όζι Όσμπορν, ο οποίος απεβίωσε την Τρίτη 22 Ιουλίου, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας, ιατρικό ελικόπτερο της Thames Valley προσγειώθηκε σε χωράφι κοντά στο Welders House – το αρχοντικό του τραγουδιστή των Black Sabbath – την Τρίτη το πρωί γύρω στις 10:30 – σε μία προσπάθεια να τον κρατήσουν στη ζωή.

Το ιατρικό προσωπικό φέρεται να παρέμεινε στον αέρα εντός του ελικοπτέρου για περίπου 15 λεπτά πριν εκείνο προσγειωθεί στον κήπο της έπαυλης και στη συνέχεια έμεινε στο πλευρό του σταρ για περίπου δύο ώρες, κάνοντας τα δέοντα.

Paramedics flew in on helicopter and battled for two hours to save Ozzy Osbournehttps://t.co/sVEH8PL1p5 pic.twitter.com/yIIW01h8sk

— Mirror Celeb (@MirrorCeleb) July 23, 2025