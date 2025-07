Όζι Όσμπορν: Αυτό είναι το τραγούδι που θα ήθελε να ακουστεί στην κηδεία του - Real.gr

Ο θρυλικός frontman των Black Sabbath, Ozzy Osbourne, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 76 ετών, βυθίζοντας το παγκόσμιο μουσικό στερέωμα στη θλίψη.

Μπορεί τα σχέδια για την κηδεία του να μην έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί από την οικογένειά του, ωστόσο ο Όζι σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε ξεκαθαρίσει πως δεν ήθελε να είναι μια θλιβερή τελετή, αλλά μια ευκαιρία να ειπωθεί ένα μεγάλο «ευχαριστώ».

«Δεν θέλω να μένουν όλοι στα άσχημα», είχε πει στους The Times το 2011.

«Δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε για τις άσχημες στιγμές. Γι’ αυτό δεν θέλω η κηδεία μου να είναι λυπητερή· θέλω να είναι μια στιγμή για να πούμε “ευχαριστώ”.»

Ο Όζι είχε επιμείνει πως ήθελε η κηδεία του να είναι γιορτή και όχι μια «κατάθλιψη», προσθέτοντας ότι δεν τον ένοιαζε τι μουσική θα έπαιζαν, αρκεί να έκανε χαρούμενους τους αγαπημένους του.

«Ειλικρινά, δεν με νοιάζει τι θα παίξουν στην κηδεία μου – ας βάλουν ένα μείγμα από Τζάστιν Μπίμπερ, Σούζαν Μπόιλ και τους We Are the Diddymen, αν αυτό τους κάνει ευτυχισμένους», είχε αστειευτεί.

Γνωστός για το χιούμορ του, ο Όζι είχε πει πως θα του άρεσε να κάνει και μια φάρσα για να χαμογελάσει ο κόσμος – όπως π.χ. να παίξει ένα βίντεο όπου θα ζητά από τον γιατρό «δεύτερη γνώμη» για τη διάγνωση θανάτου.

Ωστόσο, σε μια μεταγενέστερη συνέντευξή του, ο Όζι είχε περιορίσει τις επιλογές του για το τραγούδι της κηδείας, καταλήγοντας στο «A Day In The Life» των Beatles.

Ο Όζι είχε δηλώσει επανειλημμένα ότι οι Beatles ήταν η βασική του έμπνευση για να γίνει μουσικός, αποκαλύπτοντας ότι έγινε φανατικός θαυμαστής τους όταν πρωτοάκουσε το «She Loves You» το 1964.

Λίγες μόνο ημέρες πριν φύγει από τη ζωή, ο «Πρίγκιπας του Σκότους» ανέβηκε για μία τελευταία φορά στη σκηνή – για μια βραδιά που έμελλε να μείνει στην ιστορία ως η πιο συγκινητική της καριέρας του.

Στις 5 Ιουλίου 2025, ο Ozzy επανενώθηκε με τα μέλη των Black Sabbath για μια τελευταία συναυλία-αφιέρωμα με τίτλο Back to the Beginning, στο Βίλα Παρκ του Μπέρμινχαμ. Καθισμένος σε μια δερμάτινη πολυθρόνα και κρατώντας το μικρόφωνο, ερμήνευσε πέντε κομμάτια από τη σόλο καριέρα του -με την ίδια ψυχή και πάθος που τον χαρακτήριζε πάντα.

Ειδικότερα, τραγούδησε τα «I Don’t Know,» «Mr. Crowley,» «Suicide Solution,» «Mama, I’m Coming Home» και «Crazy Train».

Μετά το σόλο σετ του, στη σκηνή ανέβηκαν όλοι οι αυθεντικοί Black Sabbath, ερμηνεύοντας θρυλικά τραγούδια όπως τα War Pigs, N.I.B., Iron Man και Paranoid, το οποίο ήταν και το τελευταίο τραγούδι που τραγούδησε μπροστά στους θαυμαστές του. Το κοινό παρακολούθησε συγκλονισμένο, γνωρίζοντας πως είναι η τελευταία φορά που οι τέσσερις θα σταθούν μαζί. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με πυροτεχνήματα – ένα επικό, αλλά πικρό φινάλε.

“Paranoid” Black Sabbath Final Song With Ozzy Osbourne

I can’t believe that the Back to the Beginning Final Concert was just 17 days ago, and now this devastating news. Rest in Peace – Thank You for the Madness.pic.twitter.com/FIFQnWNsde

— Just Rock Content (@JustRockContent) July 22, 2025