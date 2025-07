Ozzy Osbourne: Συγκίνηση για τον θρύλο του heavy metal - Το τελευταίο «ευχαριστώ» στους θαυμαστές του - Real.gr

Ο John Michael Osbourne, ο άνθρωπος που όλοι γνωρίσαμε ως Ozzy, έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιουλίου 2025, σε ηλικία 76 ετών, αφήνοντας πίσω του μια ανεπανάληπτη μουσική παρακαταθήκη.

Ο «Πρίγκιπας του Σκότους» δεν υπήρξε απλώς ένας μουσικός. Υπήρξε το σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής, ένας αντιήρωας που εξέφρασε τις ανησυχίες, τους φόβους και τις ελπίδες μιας νεολαίας -που έψαχνε να ουρλιάξει- μέσα από την ιδαίτερη φωνή του.

Γεννήθηκε στο Μπίρμινχαμ της Αγγλίας το 1948 και μέσα από τα στενά της εργατικής τάξης βρήκε διέξοδο στη μουσική. Το 1968, μαζί με τον Tony Iommi, τον Geezer Butler και τον Bill Ward, ίδρυσε τους Black Sabbath και γέννησε ουσιαστικά το heavy metal, ένα είδος που έως τότε δεν υπήρχε καν ως ορισμός.

Η σκοτεινή, απόκοσμη φωνή του, τα riffs που έμοιαζαν με προφητείες και οι στίχοι που μιλούσαν για κοινωνική αποξένωση και υπαρξιακή αγωνία, έθεσαν τα θεμέλια για μια νέα κατεύθυνση στη ροκ μουσική.

Άλμπουμ όπως το Paranoid, το Master of Reality και το Sabbath Bloody Sabbath δεν ήταν απλώς εμπορικές επιτυχίες, αλλά δίσκοι-μνημεία που ακόμα και σήμερα διδάσκονται σε μουσικά σχολεία.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε η οικογένειά του, τονίζοντας ότι πέθανε «περιτριγυρισμένος από αγάπη» και αμέσως οι θαυμαστές του ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται στο αστέρι του σταρ, στο Hollywood Walk of Fame, αφήνοντας λουλούδια.

“He was with his family and surrounded by love.” The family of Ozzy Osbourne released a statement announcing the death of the music icon Tuesday at the age of 76. https://t.co/ZlvN2Od55K pic.twitter.com/OkpyS7GIm6 — ABC News (@ABC) July 22, 2025

«Με μεγαλύτερη θλίψη απ’ ό,τι μπορούν να αποδώσουν τα λόγια, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε ότι ο αγαπημένος μας Όζι Όζμπορν απεβίωσε σήμερα το πρωί. Ήταν με την οικογένειά του και περιτριγυρισμένος από αγάπη. Ζητάμε από όλους να σεβαστούν την ιδιωτική ζωή της οικογένειάς μας αυτή τη στιγμή», ανέφερε ανακοίνωση της οικογένειας.

Ο Όζι ήταν γνωστός για επιτυχίες όπως τα Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train και Changes, τόσο με το συγκρότημα όσο και ως σόλο σταρ.

Το 1969 το ντεμπούτο των Black Sabbath με το ομώνυμο άλμπουμ έχει παρομοιαστεί με το Big Bang του heavy metal. Ήρθε στην κορύφωση του πολέμου του Βιετνάμ και το εξώφυλλο του δίσκου απεικόνιζε μια τρομακτική φιγούρα σε ένα σκληρό τοπίο. Η μουσική ήταν δυνατή, πυκνή και θυμωμένη και σηματοδότησε μια αλλαγή στο rock “n” roll.

Το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, το «Paranoid», περιλάμβανε κλασικά μέταλ κομμάτια όπως τα «War Pigs», «Iron Man» και «Fairies Wear Boots».

Το τραγούδι «Paranoid» έφτασε μόνο στο Νο. 61 του Billboard Hot 100, αλλά έγινε κατά πολλούς το χαρακτηριστικό τραγούδι του συγκροτήματος. Και τα δύο άλμπουμ ψηφίστηκαν μεταξύ των 10 καλύτερων heavy metal άλμπουμ όλων των εποχών από τους αναγνώστες του περιοδικού Rolling Stone.

«Οι Black Sabbath είναι οι Beatles του heavy metal. Όποιος ασχολείται σοβαρά με το μέταλ θα σας πει ότι όλα καταλήγουν στους Sabbath», έγραψε ο Ντέιβ Ναβάρο του συγκροτήματος Jane’s Addiction σε ένα αφιέρωμα στο Rolling Stone το 2010. «Υπάρχει μια άμεση γραμμή που μπορείς να τραβήξεις από το σημερινό metal, μέσω συγκροτημάτων της δεκαετίας του ’80 όπως οι Iron Maiden, πίσω στους Sabbath».

«Black Sabbath: θα ήμασταν όλοι διαφορετικοί άνθρωποι χωρίς αυτούς, αυτή είναι η αλήθεια», δήλωσε ο τραγουδιστής των Pantera, Φιλ Ανσέλμο. «Ξέρω ότι δεν θα ήμουν εδώ πάνω με ένα μικρόφωνο στο χέρι χωρίς τους Black Sabbath», είχε προσθέσει.

Το 1979 απομακρύνθηκε από τους Black Sabbath, βυθισμένος στις καταχρήσεις και το χάος. Αντί όμως να σβήσει, επέστρεψε δυνατότερος. «Ξέραμε ότι δεν είχαμε πραγματικά άλλη επιλογή από το να τον διώξουμε γιατί ήταν τόσο εκτός ελέγχου. Αλλά ήμασταν όλοι πολύ στεναχωρημένοι για την κατάσταση«, έγραψε ο μπασίστας Terry «Geezer» Butler στα απομνημονεύματά του, «Into the Void».

Το Blizzard of Ozz ήταν η αρχή μιας εντυπωσιακής solo καριέρας με τραγούδια όπως το Crazy Train και το Mr. Crowley, που απέδειξαν ότι ο Ozzy δεν ήταν απλώς μέρος ενός συγκροτήματος, αλλά μια αυθύπαρκτη μουσική δύναμη. Εν συνεχεία με το «Diary of a Madman», δύο κλασικά hard rock κομμάτια που έγιναν πολυπλατινένια και γέννησαν διαχρονικά αγαπημένα τραγούδια όπως τα «Crazy Train», «Goodbye to Romance», «Flying High Again» και «You Can’t Kill Rock and Roll».

Δεν ήταν λίγες οι φορές που προκάλεσε θόρυβο: είτε δαγκώνοντας μια νυχτερίδα επί σκηνής, είτε καθηλώνοντας τα πλήθη με την ενέργειά του, είτε φωνάζοντας «Sharon!» (η γυναίκα του) μπροστά από τις κάμερες του MTV.

Η αρχική σύνθεση των Sabbath επανενώθηκε για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια τον Ιούλιο του 2025 στο Ηνωμένο Βασίλειο για την τελευταία συναυλία του, όπως είπε ο Όζι Όζμπορν «Ας αρχίσει η τρέλα!».

Οι Metallica, Guns N Roses, Slayer, Tool, Pantera, Gojira, Alice in Chains, Lamb of God, Halestorm, Anthrax, Rival Sons και Mastodon συμμετείχαν στο σετ.

Έπασχε από τη νόσο του Πάρκινσον και τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε και άλλα προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένων επιπλοκών από τραυματισμούς που υπέστη σε πτώση το 2019.

Αφού αναγκάστηκε να ακυρώσει συναυλίες περιοδείας, έκανε μια μοναδική εμφάνιση-έκπληξη στη σκηνή του Μπέρμιγχαμ για να κλείσει τους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες του 2022. Η συναυλία στο Villa Park ανακοινώθηκε νωρίτερα φέτος από τη σύζυγό του Σάρον, η οποία δήλωσε ότι ήταν αποφασισμένος να δώσει στους θαυμαστές του τον «τέλειο αποχαιρετισμό».

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, εισήχθη στο βρετανικό Music Hall of Fame και στο Rock And Roll Hall Of Fame των ΗΠΑ – δύο φορές και ως μέλος των Black Sabbath και ως σόλο καλλιτέχνης.

Έχει επίσης ένα αστέρι στο Walk Of Fame του Χόλιγουντ – καθώς και στην Broad Street του Μπέρμιγχαμ – ένα Ivor Novello και πέντε βραβεία Grammy από 12 υποψηφιότητες. Επιπλέον, έλαβε και άλλες τιμητικές διακρίσεις, όπως το βραβείο Godlike Genius του NME και το βραβείο Living Legend του Classic Rock, όλα αυτά τα χρόνια.

Τον Ιούλιο του 1982, ο Όζμπορν παντρεύτηκε τη σύζυγο και μάνατζερ του Σάρον, με την οποία έχει κάνει τρία παιδιά, την Έιμι στις 2 Σεπτεμβρίου 1983, την Κέλι στις 27 Οκτωβρίου 1984 και τον Τζακ στις 8 Νοεμβρίου 1985. Είχε ακόμα δύο μεγαλύτερα παιδιά, τη Τζέσικα και τον Λούις, από τον πρώτο του γάμο με τη Θέλμα και εγγόνια.

Στις αρχές του 2000, ο τραγουδιστής βρήκε επίσης ένα διαφορετικό είδος φήμης χάρη στο ριάλιτι The Osbournes του MTV.

Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, στις 5 Ιουλίου 2025, ανέβηκε ξανά στη σκηνή με τους Black Sabbath, στο Villa Park του Birmingham, σε μια επική συναυλία με τίτλο Back to the Beginning. Καθισμένος στο θρόνο του, μπροστά σε 45.000 θεατές, τραγούδησε για τελευταία φορά, με βλέμμα καθαρό, με καρδιά γεμάτη και με φωνή που ακόμα είχε μέσα της τον πυρήνα της μεταλλικής επανάστασης.

Η στιγμή ήταν γεμάτη από συμβολισμούς -ο Ozzy, ο μύθος του metal, γύρισε στο Birmingham, εκεί που ξεκίνησε, για να δώσει τον ύστατο χαιρετισμό, όχι ως θρύλος, αλλά ως άνθρωπος. Και οι Sabbath δεν ήταν μόνοι… μεταξύ άλλων, Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Tool και Pantera συμμετείχαν, διαμηνύοντας το μήνυμα: εδώ είναι η ρίζα, εδώ γεννήθηκε κάτι που θα υπάρχει για πάντα.

Τα λόγια μετά ήταν μια ωδή στον Ozzy. Ο James Hetfield (Metallica) είπε χαρακτηριστικά: «Χωρίς τους Sabbath δεν θα υπήρχαν οι Metallica. Σας ευχαριστούμε που δώσατε νόημα στη ζωή μας», ενώ ο Tom Morello (Rage Against The Machine/Audioslave) χαρακτήρισε το show ως «η καλύτερη χέβι μέταλ συναυλία όλων των εποχών».

Αυτή η στιγμή ήταν λες και σφράγισε ολόκληρη τη ζωή του – ένας frontman που έδωσε τα πάντα -παρά την εμφάνιση και την εικόνα ενός ηλικιωμένου άντρα καθισμένου- και άφησε τον κόσμο να τον χαιρετήσει με αγάπη και αναγνώριση… για τελευταία φορά.

Όλα αυτά μαζί συνθέτουν μια εικόνα: ο Ozzy δεν έδωσε απλώς έναν επίλογο· έγραψε με την φωνή και τη στάση του το τελευταίο κεφάλαιο μιας ζωής που ώθησε το heavy metal από τα γκαράζ στην ιστορία.

Η απώλειά του δεν είναι το τέλος ενός καλλιτέχνη. Είναι η σφραγίδα, που όρισε τον ήχο, τη στάση και τη φιλοσοφία του σκληρού ήχου για πάνω από μισό αιώνα. Ο Ozzy ήταν σκοτεινός, αστείος, παθιασμένος, υπερβολικός, αυθεντικός. Ήταν μια ενέργεια που δεν μπορούσε να τιθασευτεί.

Και τώρα που έσβησε, το μόνο που μένει είναι να δυναμώσουμε λίγο παραπάνω την ένταση και να αφήσουμε τη φωνή του να μας συνοδεύει για πάντα… All aboard…

«Δεν φοβάμαι τον θάνατο»

Μόλις πριν από δύο χρόνια, ο καταξιωμένος μουσικός μοιράστηκε τις σκέψεις του για τον θάνατο σε μια συγκλονιστική συνέντευξη στο Rolling Stone.

Εκείνη την εποχή, επέμενε ότι «δεν φοβάται τον θάνατο» και ήξερε ότι του είχαν απομείνει «στην καλύτερη περίπτωση 10 χρόνια ζωής».

«Δεν φοβάμαι τον θάνατο, αλλά δεν θέλω να έχω μια μακρά, επώδυνη και άθλια ύπαρξη», είπε στο γνωστό περιοδικό.

“I won’t be here in another 15 years or whatever, not that much longer, but I don’t dwell on it. It’s gonna happen to us all.” Ozzy Osbourne recently said that despite recent health issues, he’s not worried about death https://t.co/I237ocG3pE pic.twitter.com/CuAWMknjMv — Rolling Stone (@RollingStone) January 30, 2020

Η σύζυγός του, Sharon, είχε δηλώσει στο Rolling Stone κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του 2023: «Ήταν σχεδόν πέντε χρόνια πόνου στην καρδιά και κατά καιρούς ένιωθα τόσο αβοήθητη και τόσο άσχημα για τον Όζι, βλέποντάς τον να περνάει τον πόνο».

Εκείνη την εποχή, αστειεύτηκε ότι «έπρεπε να ήταν νεκρός» πριν από χρόνια, ενώ παράλληλα επεσήμανε ότι πολλοί από τους φίλους του είχαν πεθάνει.

«Θα έπρεπε να είχα πεθάνει πολύ πριν από πολλούς από αυτούς. Γιατί είμαι ο τελευταίος που επιμένει; Δεν καταλαβαίνω τίποτα», έλεγε.

Mε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Sky News, AP, Daily mail