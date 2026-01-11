Παχλαβί σε Τραμπ: Να κάνουμε το Ιράν ξανά μεγάλο – Είμαι έτοιμος να επιστρέψω - Real.gr

Μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ο εξόριστος γιος του πρώην σάχη του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί, τονίζοντας ότι είναι έτοιμος να επιστρέψει, ενώ παράλληλα κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να συνεργαστούν προκειμένου να κάνουν «ξανά το Ιράν μεγάλο».

«Έχετε ήδη εδραιώσει την κληρονομιά σας ως άνθρωπος αφοσιωμένος στην ειρήνη και την καταπολέμηση των δυνάμεων του κακού… είστε το απόλυτο αντίθετο του Μπαράκ Ομπάμα ή του Τζο Μπάιντεν», ανέφερε απευθυνόμενος στον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο.

«Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να σφραγίσουμε μόνιμα αυτή την κληρονομιά απελευθερώνοντας το Ιράν, ώστε εμείς, και εσείς, να κάνουμε το Ιράν ξανά μεγάλο. Ας συνεργαστούμε σε αυτό. Είμαι έτοιμος να επιστρέψω στο Ιράν με την πρώτη ευκαιρία», πρόσθεσε.

🚨🇮🇷🇺🇸 IRAN’S EXILED CROWN PRINCE TO TRUMP: “LET’S LIBERATE IRAN – AND MAKE IT GREAT AGAIN” Reza Pahlavi: “You have already established your legacy as a man committed to peace and fighting evil forces… you’re the total opposite to Barack Obama or Joe Biden. Let’s hope we can… https://t.co/NkKHAlOF56 pic.twitter.com/YGeTNYo6La — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 11, 2026

Γερουσιαστής Γκράχαμ: Αν ήμουν στη θέση του Τραμπ, θα εξόντωνα τους ηγέτες που σκοτώνουν τον λαό

Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ εξαπέλυσε βέλη προς την ιρανική κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος πρέπει να δώσει τέλος στην κατάσταση αυτή, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

«Αν ήμουν στη θέση σας, κύριε Πρόεδρε, θα εξόντωνα τους ηγέτες που σκοτώνουν τον λαό. Πρέπει να το τερματίσετε αυτό.

Αν τελειώσει καλά, τότε θα επικρατήσει ειρήνη. Όλες οι κρατικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν την τρομοκρατία θα σταματήσουν. Η Χεζμπολάχ, η Χάμας, θα εξαφανιστούν. Το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία θα κάνουν ειρήνη, μια νέα μέρα θα ξημερώσει στη Μέση Ανατολή.

Έχω πίστη σε εσάς, κύριε Πρόεδρε. Σας εμπιστεύομαι. Είστε ο Ρόναλντ Ρήγκαν της εποχής μας. Βάλτε ένα τέλος σε αυτό. Βάλτε ένα καλό τέλος σε αυτό. Σταθείτε στο πλευρό του λαού, κύριε Πρόεδρε. Δείξτε τους ότι θα σκοτώσετε τους καταπιεστές τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.