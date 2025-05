Παγκόσμια ανησυχία για τη νέα εστία έντασης: Ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ινδίας-Πακιστάν, τουλάχιστον 11 νεκροί - Real.gr

Σειρήνες πολέμου καθώς η Ινδία εξαπέλυσε τη νύχτα επιθέσεις σε εννέα στόχους στο Πακιστάν, το οποίο απάντησε με πυρά από το πυροβολικό του.

Τρία αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας συνετρίβησαν στην περιοχή Τζαμού και Κασμίρ της Ινδίας σήμερα, ανέφεραν τέσσερις πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Reuters στις τοπικές αρχές, μερικές ώρες αφού το Νέο Δελχί ανακοίνωσε πως έπληξε εννιά τοποθεσίες -«τρομοκρατικές υποδομές» κατ’ αυτό- στην άλλη πλευρά των συνόρων με το Πακιστάν.

Οι επιδρομές, που σύμφωνα με τις ινδικές αρχές είχαν στόχο τρομοκρατικές υποδομές, είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον οχτώ άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες.

Ώρες νωρίτερα, εκπρόσωπος των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε στο πρακτορείο ότι καταρρίφθηκαν πέντε μαχητικά αεροσκάφη επειδή επιτέθηκαν στο Πακιστάν, ενώ βρίσκονταν στον ινδικό εναέριο χώρο, πληροφορία που δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Ινδία.

#BREAKING: Pakistan Army confirms attack by India. India has launched an attack on Pakistan. Missiles fired at Kotli, Muzaffarabad, and Bahawalpur — confirmed by DG ISPR to Pakistani journalists. India goes after terror state Pakistan. pic.twitter.com/Tog4sHGjdM

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 6, 2025