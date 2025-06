Παγκόσμια ανησυχία μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν - Εκδίκηση ορκίζεται η Τεχεράνη - Real.gr

Παγκόσμια ανησυχία προκαλεί η αναζωπύρωση του μετώπου Τελ Αβιβ – Τεχεράνης, μετά τη μαζική αεροπορική επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ, τα ξημερώματα, όταν 200 μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν στρατιωτικούς και πυρηνικούς στόχους στο Ιράν.

Σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ, από τους βομβαρδισμούς σκοτώθηκαν 78 άνθρωποι και 329 τραυματίστηκαν. Στα θύματα περιλαμβάνονται ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, έξι Ιρανοί πυρηνικοί επιστήμονες ενώ νωρίτερα το Ιράν επιβεβαίωσε ότι σκοτώθηκε και ο στρατηγός Αμιραλί Χατζιζαντέχ, επικεφαλής του πυραυλικού προγράμματος των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «εξαιρετική» την ισραηλινή επίθεση στο Ιράν και προειδοποίησε ότι έπονται πολλά περισσότερα, σύμφωνα με συνέντευξή του στο ABC News. Δεν θα παραμείνουμε σιωπηλοί μπροστά σε αυτό το έγκλημα, τόνισε ο πρόεδρος του Ιράν.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι τα αεροπορικά πλήγματα του στρατού στο Ιράν στοίχισαν τη ζωή στην πλειονότητα των διοικητών της αεροδιαστημικής δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Ο υπουργός Άμυνας [Ισραέλ Κατς] ενημερώθηκε ότι η πλειονότητα των διοικητών της αεροδιαστημικής δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης εξοντώθηκαν στη διάρκεια συνάντησης στο υπόγειο αρχηγείο τους», περιλαμβανομένου του επικεφαλής της, του στρατηγού Αμιραλί Χατζιζαντέχ, ανέφερε το υπουργείο σε μια ανακοίνωση.

Εκτός από τον Χατζιζαντέχ, ο διοικητής της δύναμης των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και ο επικεφαλής αεροπορικής διοίκησης σκοτώθηκαν από πλήγμα της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Η αλυσίδα διοίκησης της Πολεμικής Αεροπορίας των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης συσκέπτονταν στο υπόγειο κέντρο διοίκησης για να προετοιμάσουν επίθεση κατά του Κράτους του Ισραήλ», ανέφερε ο στρατός.

«Στο πλαίσιο των πρώτων πληγμάτων, στρατιωτικά καταδιωκτικά αεροσκάφη έπληξαν το κέντρο διοίκησης όπου βρισκόταν ο διοικητής της ΠΑ (των Φρουρών), Αμίρ Αλί Χατζιζαντέχ, καθώς και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι».

Σύμφωνα με τον στρατό, ο Χατζιζαντέχ είχε κεντρικό ρόλο «στο σχέδιο καταστροφής του Ισραήλ» του Ιράν, προσθέτει ο στρατός. «Εξάλλου, οι διοικητές που εξοντώθηκαν εξαπέλυσαν την επίθεση εναντίον των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας τον Σεπτέμβριο του 2019», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η αεροδιαστημική δύναμη των Φρουρών έχει επιφορτιστεί με την επιτήρηση του ιρανικού εναέριου χώρου και ελέγχει το οπλοστάσιο βαλλιστικών πυραύλων της χώρας. Το Ιράν έχει ανακοινώσει τον θάνατο αρκετών υψηλόβαθμων διοικητών του καθώς και έξι επιστημόνων του ιρανικού προγράμματος πυρηνικής ενέργειας από τα σημερινά ισραηλινά πλήγματα που έθεσαν στο στόχαστρο πυρηνικές εγκαταστάσεις, εργοστάσια βαλλιστικών πυραύλων και διοικητές του στρατού ώστε να εμποδίσουν την Τεχεράνη να αποκτήσει ατομικό όπλο.

Τουλάχιστον 20 υψηλόβαθμοι Ιρανοί διοικητές, περιλαμβανομένου του επικεφαλής της αεροδιαστημικής δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, του Αμίρ Αλί Χατζιζαντέχ, σκοτώθηκαν σήμερα σε πλήγματα του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, δήλωσαν δύο περιφερειακές πηγές στο Reuters.

Το πρακτορείο παραθέτει έναν κατάλογο των διοικητών και των επιστημόνων που έχουν σκοτωθεί.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να συνομιλήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή, ανακοίνωσε το γραφείο του, μετά τα πλήγματα της χώρας του στο Ιράν.

Ο Νετανιάχου έχει ήδη μιλήσει με τους ηγέτες της Γερμανίας, της Ινδίας και της Γαλλίας, ανέφερε το γραφείο του.

«Οι ηγέτες έδειξαν κατανόηση απέναντι στην ανάγκη του Ισραήλ να αμυνθεί απέναντι στην ιρανική απειλή εξόντωσης», ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του.

Ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε την Παρασκευή ότι το Ιράν θα κάνει το Ισραήλ να «μετανιώσει» για τη θανατηφόρα επίθεσή του, η οποία είχε στόχο πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων πυρηνικών εγκαταστάσεων.

«Το ιρανικό έθνος και οι αξιωματούχοι της χώρας δεν θα παραμείνουν σιωπηλοί μπροστά σε αυτό το έγκλημα, και η νόμιμη και ισχυρή απάντηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα κάνει τον εχθρό να μετανιώσει για την ανόητη πράξη του», δήλωσε o Μασούντ Πεζεσκιάν σε μια βιντεοσκοπημένη δήλωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε δώσει στο Ιράν τελεσίγραφο 60 ημερών για τη σύναψη μιας πυρηνικής συμφωνίας, πριν από τις επιθέσεις του Ισραήλ, προσθέτοντας ότι τώρα η Τεχεράνη έχει μια δεύτερη ευκαιρία.

«Πριν από δύο μήνες έδωσα στο Ιράν τελεσίγραφο 60 ημερών για να “καταλήξει σε μια συμφωνία”. Έπρεπε να το είχαν κάνει! Σήμερα είναι η 61η μέρα. Τους είπα τι να κάνουν, αλλά απλά δεν μπορούσαν να τα καταφέρουν. Τώρα έχουν, ίσως, μια δεύτερη ευκαιρία!», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του, Truth Social.

Νωρίτερα σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «εξαιρετική» την ισραηλινή επίθεση στο Ιράν και προειδοποίησε ότι έπονται πολλά περισσότερα, σύμφωνα με συνέντευξή του στο ABC News. «Νομίζω ότι ήταν εξαιρετική. Τους δώσαμε μια ευκαιρία και δεν την αξιοποίησαν. Χτυπήθηκαν σκληρά, πολύ σκληρά. Χτυπήθηκαν τόσο σκληρά όσο μπορεί να χτυπηθεί κανείς. Και έπονται περισσότερα. Πολλά περισσότερα», δήλωσε ο Τραμπ, σύμφωνα με ανάρτηση δημοσιογράφου του ABC στο X.

Pres. Trump to ABC News on Israel’s strikes on Iran: “I think it’s been excellent. We gave them a chance and they didn’t take it. They got hit hard, very hard. They got hit about as hard as you’re going to get hit. And there’s more to come. a lot more.”@marykbruce has more. pic.twitter.com/nU1lBEOaEm

— Good Morning America (@GMA) June 13, 2025